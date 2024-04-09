Украина и Польша провели обыски по делу о закупке вооружения по завышенным ценам

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро вместе с полицией Польши 9 апреля на территории Украины и Польши провели обыски в рамках дела о возможной закупке вооружения по завышенным ценам в апреле 2022 – феврале 2023 года.

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Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Обыски проводились в рамках сотрудничества НАБУ и САП с Министерством обороны Украины и Отделом по борьбе с уголовным террором и убийствами Столичного управления полиции Республики Польша в рамках механизма международной правовой помощи.

"Следственные действия направлены на исследование цепи поставок иностранного вооружения и проверки информации о возможном искусственном завышении его стоимости через участие компаний-посредников, зарегистрированных за пределами Украины", - отмечают в НАБУ.

Там добавили, что собранные доказательства будут использованы детективами НАБУ для предоставления правовой оценки действиям должностных лиц. Расследование продолжается.

Сообщается, что руководство Министерства обороны активно содействует НАБУ в расследовании уголовного производства.

Напомним, недавно правоохранители разоблачили на коррупционной схеме директора частного предприятия и эксдиректора одного из ГП Министерства обороны Украины – неправомерная выгода составила $600 тысяч.