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- Уголовное производство
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Украина и Польша провели обыски по делу о закупке вооружения по завышенным ценам
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро вместе с полицией Польши 9 апреля на территории Украины и Польши провели обыски в рамках дела о возможной закупке вооружения по завышенным ценам в апреле 2022 – феврале 2023 года.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Обыски проводились в рамках сотрудничества НАБУ и САП с Министерством обороны Украины и Отделом по борьбе с уголовным террором и убийствами Столичного управления полиции Республики Польша в рамках механизма международной правовой помощи.
"Следственные действия направлены на исследование цепи поставок иностранного вооружения и проверки информации о возможном искусственном завышении его стоимости через участие компаний-посредников, зарегистрированных за пределами Украины", - отмечают в НАБУ.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Там добавили, что собранные доказательства будут использованы детективами НАБУ для предоставления правовой оценки действиям должностных лиц. Расследование продолжается.
Сообщается, что руководство Министерства обороны активно содействует НАБУ в расследовании уголовного производства.
Напомним, недавно правоохранители разоблачили на коррупционной схеме директора частного предприятия и эксдиректора одного из ГП Министерства обороны Украины – неправомерная выгода составила $600 тысяч.