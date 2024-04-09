- Категорія
- Кримінальні провадження
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Україна і Польща провели обшуки у справі про закупівлю озброєння за завищеними цінами
Співробітники Національного антикорупційного бюро разом із поліцією Польщі 9 квітня на території України та Польщі провели обшуки в межах справи про можливу закупівлю озброєння за завищеними цінами у квітні 2022 - лютому 2023 року.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Зазначається, що обшуки проводилися у рамках співпраці НАБУ і САП з Міністерством оборони України та Відділом по боротьбі з кримінальним терором і вбивствами Столичного управління поліції Республіки Польща в межах механізму міжнародної правової допомоги.
"Слідчі дії спрямовані на дослідження ланцюга постачання іноземного озброєння та перевірки інформації про можливе штучне завищення його вартості через участь компаній-посередників, зареєстрованих за межами України", - зауважують в НАБУ.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Там додали, що зібрані докази будуть використані детективами НАБУ для надання правової оцінки діям посадовців. Наразі розслідування триває.
Повідомляється, що керівництво Міністерства оборони активно сприяє НАБУ у розслідуванні кримінального провадження.
Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили на корупційній схемі директора приватного підприємства та ексдиректора одного з ДП Міністерства оборони України – неправомірна вигода становила $600 тисяч.