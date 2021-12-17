Мини-лаборатории украинских школьников отправят в космос — их исследуют на МКС

Проекты украинских школьников участвовали в конкурсе, финалисты которого получили возможность отправить свои работы на Международную космическую станцию. Об этом сообщает пресс-служба организатора мероприятия — Малой академии наук Украины.

Две команды-финалистов были выбраны из 238 команд-участниц. На МКС их мини-лаборатории в рамках разработанных инструкций исследуют профессиональные астронавты. Проверят, какое влияние на развитие или формирование выбранных объектов имеет микрогравитация. Сами же участники команд при поддержке UNIT.City примут участие в запуске ракеты Falcon 9 на мысе Канаверал, который состоится летом 2022 года.

Первыми украинскими финалистами конкурса стали команды из Харькова и Одессы. Одиннадцатиклассники из Харьковской гимназии №47 исследуют отвердение стоматологических материалов в космосе.

Команда 8-го класса "Ришельевского научного лицея" выяснит, влияет ли отсутствие гравитации на процесс формирования кристаллов, их размеры, количество и форму.

К участию в конкурсе приглашали школьники 8-11 классов. На старте они получили от SSEP (Student Spaceflight Experiments Program) мини-лаборатории, где могли ставить научные эксперименты в разных областях биологии. Всего в конкурсе участвовали 750 старшеклассников из семи школ Украины.

Теперь мини-лаборатории команд-победителей будут отправлены на МКС, где экспериментами школьников займутся астронавты.

Путешествие украинских команд на запуск ракеты и научную конференцию в Вашингтоне состоится летом 2022 года, если не будет карантинных ограничений.

В декабре 2021 года впервые в истории на Международную космическую станцию доставили пакет с едой, предоставленной службой доставки Uber Eats, — это сделал японский космический турист-миллиардер Юсаку Маэдзава.

В 2022 году британская компания Spacebit в сотрудничестве с американскими партнерами осуществит первую украинскую миссию на Луну. Миссия позволит Украине присоединиться к клубу привилегированных стран, доставивших груз на естественный спутник Земли. Подобная логистика до этого удавалась лишь трем государствам — США, Китаю и России.