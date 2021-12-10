В Японии разработали маску-индикатор коронавируса

Пандемия коронавируса заставляет ученых искать необычные пути снижения заболеваемости и выявления инфицированных. Японские ученые изобрели маски-индикаторы, которые информируют о наличии болезни, сообщает Asahi Shimbun.

Поверхность маски обрабатывается страусиным белком, который начинает светиться в ультрафиолете при попадании на него коронавируса. В результате удается на ранней стадии поставить диагноз Covid-19 и своевременно начать лечение.

Для получения необходимого покрытия маски команда из Университета префектуры Киото во во главе с президентом вуза Ясухиро Цукамото заставила страусов вырабатывать антитела к ковиду. Для этого самкам вводили неактивную форму SARS-CoV-2, что привело к появлению в яйцах большого количества антител.

При тестировании первых образцов Цукамото обнаружил, что он заражен. ПЦР также дал положительный результат на Covid-19.

Дальнейший эксперимент показал: в ультрафиолетовом излучении маски светятся в области носа и рта зараженных. Этот механизм обеспечивает, что вирусы в слюне носителя маски и в носовой полости улавливаются антителом в фильтре.

Ученые надеются, что правительство Японии одобрит продажу масок-индикаторов уже в 2022 году.

"Если вирусы на одноразовых масках становятся видимыми для глаза, распространение инфекции можно остановить на ранней стадии, что дает людям чувство безопасности. Я смог убедиться, что моя маска работает, так как я сам был инфицирован", — сказал Цукамото.

Ранее в США разработали жевательную резинку, нейтрализующую коронавирус в слюне. Это дает возможность нейтрализовать вирус в слюне, что помогает уменьшить передачу инфекции. Ученые работают над получением разрешения на проведение клинического испытания, чтобы оценить, является ли подход безопасным и эффективным при тестировании на людях.

Тем временем над вакциной от нового штамма "Омикрон" работают сразу три фармацевтические компании-гиганта. Разработчики считают, что смогут адаптировать свою РНК-вакцину в течение шести недель и начать поставки партий в течение 100 дней, если будет выявлен вариант "ускользания", то есть который может потребовать корректировки препарата.