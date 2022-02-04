Австралийский миллиардер подал в суд на Facebook

Австралийский миллиардер, металлургический магнат, самый богатый австралиец и глава компании Fortescue Metals Group Эндрю Форрест подал в суд на компанию Meta, которой принадлежит соцсеть Facebook. Он утверждает, что компания нарушает законы о борьбе с отмыванием денег, а ее платформа используется для обмана австралийцев.

Об этом пишет Reuters.

Претензии Эндрю Форреста заключаются в том, что в Facebook распространяется реклама мошеннических сайтов по продаже криптовалюты, содержащая фотографию миллиардера.

В иске, поданном в магистратский суд Западной Австралии, утверждается, что социальной сети "не удалось создать средства контроля или корпоративную культуру, чтобы предотвратить использование своих систем для совершения преступлений".

Также, по утверждению миллиардера, Facebook не предпринял никаких усилий для ограничения мошеннической рекламы.

Известный металлург утверждает, что компания нарушила законы о борьбе с отмыванием денег, а ее платформа используется для мошенничества в отношении австралийцев.

"Facebook проявил преступную неосторожность, не приняв достаточных мер, чтобы остановить преступников от использования его социальной медиаплатформы для рассылки мошеннической рекламы с целью обмана австралийских пользователей", — говорится в иске.

Отмечается, что Эндрю Форрест сделал несколько запросов с просьбой в Facebook, в том числе в открытом письме главному исполнительному директору Марку Цукербергу в ноябре 2019 года. Однако социальная сеть не предприняла никаких усилий для ограничения мошеннической рекламы.

"Мы стремимся не допустить появления таких людей на нашей платформе", — заявили в Facebook, в ответ на запросы.

Согласно иску, рекламные объявления, в которых использовалось изображение Форреста и утверждалось, что они продвигают криптовалютные инвестиционные схемы, появились в Facebook с марта 2019 года.

"Это действие предпринимается от имени тех обычных австралийцев — мам и пап, бабушек и дедушек, которые всю жизнь работают, чтобы собрать свои сбережения, чтобы эти сбережения не выманивали у них мошенниками", — говорится в заявлении Форреста.

Согласно австралийскому законодательству, частное преследование иностранной корпорации за предполагаемые преступления, предусмотренные уголовным кодексом Содружества, требует согласия генерального прокурора страны.

"Генеральный прокурор дала согласие на возбуждение частного дела против Facebook в связи с предполагаемыми преступлениями по подразделу 400.7(2) уголовного кодекса", — сказал Стивен Льюис, директор юридической фирмы Mark O'Brien Legal, которая будет представлять интересы Форреста в этом деле.

В агентстве уточнили, что в случае, если Facebook будет признан виновным, ему грозит максимальный штраф в размере 126 тысяч австралийских долларов по каждому из трех обвинений.

Отметим, в Верховный суд округа Аламеда штата Калифорния подали иск к компании Meta. Ее хотят привлечь к ответственности за соучастие в сговоре двух мужчин, которых обвиняют в убийстве. Якобы им в этом помогла социальная сеть Facebook, которой владеет Meta.