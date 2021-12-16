Для школ Киева закупили антигололедную соль с ионами серебра вшестеро дороже обычной

Управление образования Дарницкой районной администрации Киева намерено закупить 15,5 тонны технической соли, используемой для посыпания дорог в качестве противогололедного материала, за 199 тысяч 950 грн. Об этом свидетельствуют результаты соответствующего тендера в системе ProZorro.

Единственное предложение было подано ООО "Гренландия НВП" (село Сухолучье Вышгородского района Киевской области), однако соответствующий договор пока не подписан. В случае договоренности деньги компании должны будут перечислить в течение трех месяцев.

Отметим при этом, что ожидаемая стоимость закупки изначально была заявлена в 199 тысяч 999 грн (то есть по 12,9 грн/кг), что указывает на намерение организатора провести закупку у одного конкретного поставщика без конкуренции при подаче заявок, что разрешено для закупок до 200 тысяч грн.

При этом, судя по информации на сайте ProZorro, поставлять дорожную соль управлению образования Дарницкой райадминистрации также захотело ООО "Скорпион К", которое в 2018 году поставляло ее, в частности, управлению образования Соломенской райадминистрации Киева (50 тонн за 140 тысяч грн, то есть по 2,8 грн/кг).

6 декабря оно обратилось к нынешнему заказчику с призывом привести требования к предмету закупки, к описанию технической соли, согласно ДСТУ 4246 и "не выдумывать "сверхдезинфицирующих" свойств предмета закупки, тем более с содержанием ионов серебра". Как указали в компании, соль сейчас стоит от 2,7 до 3,5 грн/кг и "в природе не существует дорожной соли, обогащенной серебром, золотом, платиной и так далее".

Однако управление образования Дарницкого района ответило на претензию тем, что лишь подтвердило, что "указанное в объявлении количество товара должно приобрести именно с указанными в объявлении характеристиками".

Примечательно, что на тендер по закупке соли с дезинфицирующим эффектом обратил внимание директор государственного предприятия "Прозорро" Василий Задворный, возмутившись на своей странице в Facebook странными требованиями к товару и его ценой.

"Стоит этот праздник имени Марии Антуанетты в 6 (!) раз дороже обычной соли. Ну, то есть где-то 166 [лишних] тысяч грн выплачено просто так. Голосеевское управление образования, например, закупилось солью за 2,25 грн/кг. А на Prozorro Market можно купить техническую соль за 2,1 грн/кг! "Нет хлеба — ешьте пирожные" по-дарницки", — написал он.

Согласно данным в Едином госреестре юрлиц и физлиц-предпринимателей, это ООО "Гренландия НВП" с уставным фондом 20 тысяч грн было зарегистрировано в феврале 2020 года, а основным видом его деятельности является производство мыла и моющих средств, средств для чистки и полировки.

Компания активно участвует в госзакупках: в частности, 7 декабря договорилось о поставке мыла, средств для стирки детского белья и моющих средств для туалетов, посуды, стекла и пола для школ Белой Церкви Киевской области на 735 тысяч грн.

8 декабря она договорилась о поставке дезинфицирующих средств для Главного сервисного центра Министерства внутренних дел на 189 тысяч грн, а 13 декабря — о поставке средств для дезинфекции рук для коммунального предприятия "Киевпастранс" на 650 тысяч грн.