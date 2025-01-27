Допомога вільним людям: як Freedom Holding забезпечує системну підтримку України під час повномасштабної війни

Міжнародний бізнес, який до повномасштабного вторгнення РФ в Україну зазвичай вів бізнес в обох країнах, сьогодні розділився на два табори. Одні компанії відмовилися від бізнесу на території країни агресора та почали надавати допомогу Україні, інші — удають, ніби нічого не відбувається і продовжують отримувати прибутки.

Прикладом компанії, яка оперативно прийняла правильне рішення, може слугувати Freedom Holding Corp. Холдинг, який на момент початку повномасштабного вторгнення мав у своєму складі дочірні компанії як у РФ, так і в Україні.

В одному з інтерв’ю, які опублікували вже під час воєнного стану, власник та виконавчий директор Freedom Holding Corp. Тімур Турлов зізнався, що не міг би й повірити в можливість повномасштабного нападу на Україну з боку РФ. Утім, попри шок і здивування, рішення про зупинення бізнесу в Росії прийняли швидко — новину про продаж російських активів Freedom Holding Corp. оприлюднили вже 20 жовтня 2022 року. Freedom Holding Corp., яка лістингується на фондовій біржі NASDAQ та має відповідні ліцензії для здійснення фінансової діяльності у США, здійснила прозору процедуру з погодження змін у структурі холдингу з американськими фінансовими регуляторами. Інформацію про зміни у структурі Freedom Holding Corp. відобразили в офіційному звіті холдингу на сайті Комісії з цінних паперів та бірж США.

Особисто Тімур Турлов, який протягом 10 років є резидентом Казахстану й проживає там зі своєю родиною, після подій 24 лютого 2022 року відмовився від російського громадянства.

Натомість українська компанія "Фрідом Фінанс Україна" отримала всебічну підтримку. Працівникам та їх родинам надавали допомогу з релокацією, розміщували людей, які рятувалися від війни, в офісах компаній холдингу в Берліні (Німеччина) та Лімасолі (Республіка Кіпр). Тим, хто залишився в Україні, надавали матеріальну допомогу та підтримку з переміщенням до більш безпечних регіонів країни. За словами Тімура Турлова, для нього й команди компанії робота в Україні та підтримка українців стали справою совісті та принциповою громадянською позицією.

Утім, підтримка не обмежилася виключно допомогою команді "Фрідом Фінанс Україна". З перших днів повномасштабної війни Freedom Holding Corp. почав співпрацю з багатьма благодійними фондами, зокрема з Help Ukraine Center, "Твоя опора", Soborna Ukraine та "Діти героїв", а також підтримав проєкт першої леді України Олени Зеленської із закупівлі реанімобілів, який організували через фандрейзингову платформу UNITED24.

Серед іншого можна відзначити численні реалізовані проєкти та надані пакети фінансової та матеріально-технічної допомоги, які стали можливі як завдяки підтримці холдингу, так і коштом особисто Тімура Турлова.

Зокрема, CEO Freedom Holding Corp. особисто зосередився на гуманітарній допомозі Україні: 1 млрд тенге ($1,9 млн) із власних коштів перерахував безпосередньо до посольства України в Республіці Казахстан для надання гуманітарної допомоги українцям. Ще 371,6 млн тенге (близько $700 тис.) Тімур Турлов передав благодійним фондам у Казахстані, які збирали гуманітарну допомогу для України.

Що стосується Freedom Holding Corp., то список проєктів компанії охоплює ініціативи з підтримки лікарень, місцевих громад, освітніх закладів, внутрішньо переміщених осіб, поранених та інших критично важливих напрямків.

Гуманітарна підтримка та допомога лікарям

З різноманітної допомоги компанії варто відзначити €2,35 млн, які перерахували до Help Ukraine Center у Польщі для закупівлі ліків, харчових продуктів, кормів для тварин, засобів гігієни тощо. У першу чергу закуповували засоби тактично медицини, що рятують постраждалих у разі важких поранень та значної втрати крові. Зокрема, йдеться про турнікети, бандажі, кровоспинні засоби для лікарів та служб порятунку — ДСНС, поліції, муніципальних служб тощо.

Водночас 10 тис. сімей у найбільш постраждалих від окупації регіонах України отримали продуктові набори. Крім цього, ще 3 тис. поживних сухих пайків отримали парамедики.

Окремо варто відзначити €2 млн, які через фандрейзингову платформу UNITED24, створену за ініціативою Президента України Володимира Зеленського, спрямували на придбання автомобілів швидкої медичної допомоги. Реанімобілі призначені для роботи у прифронтових областях та оснащені кисневими балонами, кардіомоніторами, дефібриляторами, електрокардіографами та апаратами штучної вентиляції легень. Про цей збір коштів оголосила Перша леді України Олена Зеленська під час другого Саміту перших леді та джентльменів 23 липня 2022 року.

€650 тис. Freedom Holding Corp. надав на створення спеціалізованої клініки Superhumans Center у Львівській області. Клініка спеціалізується на протезуванні та реабілітації людей, які постраждали від російської агресії. Проєкт Superhumans реалізується під управлінням Наглядової ради, на чолі з Оленою Зеленською та міністром охорони здоров’я України Віктором Ляшко.

Благодійному фонду "Твоя опора" компанія надала €300 тис. на закупівлю медичного обладнання для лікарень Київської, Миколаївської та Дніпропетровської областей, які приймають поранених з лінії фронту.

Лікарні Київщини отримали 4 комплекти приліжкових моніторів пацієнта PVM-2703 та один приліжковий монітор пацієнта PVM-2703 з капнографом. Також придбали 2 комплекти мобільних світильників, які допомагають медикам проводити лікувальні процедури та хірургічні операції.

Для лікарні у Дніпропетровській області закупили 2 комплекти реанімаційних систем, що дозволяють оперативно реагувати на зміни стану дитини та підтримувати новонароджених немовлят. Крім цього, лікарня також отримала один комплект цифрового мобільного рентгенівського апарату, який можна використовувати в операційних, палатах інтенсивної терапії, травматології, ортопедії, відділеннях швидкої допомоги тощо.

Для лікарні на Миколаївщині закупили комплект анестезіологічної системи з медичним компресором, який забезпечує анестезію під час проведення хірургічних операцій. Також лікарня отримала систему УЗД.

У 2024 році Холдинг передав €85 тис. до благодійного фонду Usyk Foundation для придбання машин швидкої допомоги для прифронтових регіонів.

Серед інших гуманітарних проєктів, котрі фінансово підтримує Freedom Holding Corp. є наступні:

€300 тис. перерахували до благодійного фонду "Допоможемо разом". На ці кошти надали гуманітарну допомогу населенню та переселенцям.

€270 тис. спрямували до благодійного фонду "Діти героїв", метою якого є довгострокова допомога дітям, які втратили батьків через війну в Україні.

€103 тис. перерахували до міжнародного благодійного фонду Soborna Ukraine. Ці кошти спрямували на відновлення системи центрального водопостачання Миколаєва, що зазнала руйнувань внаслідок ворожих обстрілів.

Безпечна освіта під час війни

Міжнародний холдинг став донором проєкту Freedom Space, що займається створенням безпечних просторів для навчання. На реалізацію проєкту виділили €3 млн. Завдяки фінансовій підтримці оновили 30 бомбосховищ у школах різних міст України — від Тернополя та Хмельницького до Харкова та Запоріжжя. У сховищах є тепло, світло, вентиляція, окремий санвузол з холодною та гарячою водою, а також усе необхідне для навчання та відпочинку учнів.

У 2024 році виділили €350 тис. на реконструкцію та оснащення сучасного укриття в Національному університеті імені Тараса Шевченка. Проєкт реалізували спільно з фондом "Допоможемо разом" у рамках ініціативи Freedom Space.

Також у 2024 році перерахували €350 тис. до благодійного фонду Usyk Foundation для реконструкції та модернізації укриття в Дніпрі для студентів ДНУ імені Олеся Гончара. Проєкт також реалізується у рамках ініціативи Freedom Space.

Крім цього, €370 тис. спрямували на відкриття першого смартукриття CLUST Space у центральній бібліотеці КПІ імені Ігоря Сікорського. Це багатофункціональне укриття дозволяє комфортно навчатися за будь-яких обставин. Мета — забезпечити безперервний навчальний процес під час війни та створити безпечний простір для талановитої молоді. У підвальному приміщенні облаштовані кімнати для онлайн-зустрічей, читацькі зали, кафетерій тощо. Простір може вмістити близько 500 осіб.

Також €20 тис. спрямували на підтримку Всеукраїнської інноваційної екосистеми Sikorsky Challenge Ukraine (SCU), яка розпочала свою діяльність як проєкт НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" у 2018 році. Попри війну, SCU продовжує працювати як онлайн-школа стартапів і щороку проводить фестиваль інноваційних проєктів.