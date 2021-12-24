Елку на вокзале в Киеве нашли и стоит она в десять раз дешевле — "Укрзализныця"

"Укрзализныця" заявила, что нашла елку на железнодорожном вокзале Киева, о пропаже которой прокуратура сообщила 23 декабря, передает пресс-служба УЗ.

В "Укрзализныце" отметили, что установили елку стоимость 600 тысяч гривен, а не 5 миллионов гривен, как заявляла Киевская городская прокуратура.

"Даже военная контрразведка искала главную железнодорожную елку, а мы ее обнаружили. То есть "зрада отменяется". Вы можете быть спокойны, ее сейчас монтирует компания-партнер, которая была определена через Prozorro", — рассказали в компании.

В УЗ утверждают, что на Южном вокзале елку установили еще на прошлой неделе (13-17 декабря), а 19 декабря включили новогоднюю иллюминацию на фасаде Центрального вокзала.

Планируется, что елка на Центральном вокзале "засияет" 24 декабря.

На вокзале устанавливают "пропавшую" елку. Фото: Telegram-канал УЗ

"Поэтому ждем всех, кто внимательно следит за жизнью УЗ, 24, 26, 31 декабря и 6 января в 18:00 к нам в гости. На вокзале вам будут играть ведущие музыкальные коллективы — в партнерстве с Национальной филармонией Украины подарим праздничное настроение", — добавили в компании.

Напомним, в сентябре этого года СБУ разоблачила коррупционную схему в "Укрзализныце", участники которой присваивали средства, выделенные на ремонт локомотивов поездов.

Тогда силиковики заявили, что разоблачение правоохранителями этой коррупционной схемы позволило предупредить перечисление очередного транша бюджетных средств за компоненты сомнительного качества еще на сумму более 1,1 млн грн.