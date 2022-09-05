Favbet передасть ЗСУ 23 дрони з нагоди 23-ліття компанії

Компанія Favbet замість звичного святкування 23-ї річниці створення компанії передасть на потреби Збройних Сил України 23 сучасні квадрокоптери.

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Про це повідомила пресслужба компанії.

"За 2 тижнi працівники компанії перевели на благодійний рахунок близько 240 тисяч гривень. Решту суми закупівлі компанія виділить із власного бюджету", - повідомили в компанії.

"Favbet робить все можливе для перемоги України. Завдяки українським воїнам ми, як і весь український бізнес, маємо змогу продовжувати працювати та розвиватись. Підтримати сьогодні захисників України – найкраще, що ми можемо зробити для майбутнього компанії та для наших співробітників. Ми віримо в ЗСУ, віримо в перемогу", – розповіли в Favbet.

Нагадаємо, що команда Favbet з перших днів вторгнення протистоїть російській агресії та залучається до гуманітарних проєктів. Частина співробітників захищає Україну в складі ЗСУ, більшість – займається збором коштів, волонтерською діяльністю та бере участь у роботі Favbet Foundation, 95% проєктів якого зараз переорієнтовано на допомогу країні та армії.

Загалом компанія Favbet та фонд Favbet Foundation допомогли ЗСУ на суму понад 30 млн грн.

Так, з початку війни за підтримки фонду Favbet Foundation Збройні Сили України отримали вже 15 автомобілів для виконання бойових завдань на передовій.