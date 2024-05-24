ГІ "Амбасадор дитинства" відкриває першу "Фортецю дитинства" в Кам’янці-Подільському

1 червня 2024 року у Камʼянець-Подільському замку відбудеться гучна подія — “Фортеця дитинства”, перший з трьох запланованих благодійних івентів, в рамках щорічного дитячого фестивалю, що проводить ГІ “Амбасадор дитинства” для допомоги діткам війни трохи відволіктись від жахливих реалій на великому концерті з участю відомих українських артистів, блогерів та культурних діячів.

Формат “Фортеця дитинства” має за мету створити атмосферу захисту та піклування для маленьких гостів — відчуття, що вони живуть у сильній країні, як за стінами неприступного замку. Під час благодійної події, всі бажаючі: дітки-ВПО, діти загиблих Героїв України та тих, хто захищає Батьківщину на передових позиціях, дітлахи з інвалідністю отримують психологічне розвантаження, можливість прийняти участь в безоплатних майстер-класах та квестах, поласувати смаколиками від партнерів, та дізнатися корисні факти про розмінування та інші просвітницькі програми.

Саме тому, цього літа, перша “фортеця” присурочена до «Дня захисту дітей», а на головній сцені в Камʼянець-Подільському будуть виступати амбасадори проєкту: Генеральний продюсер ГІ «Амбасадор дитинства», музикант — Василь Котляров, Поліна Дашкова, Probass and Hardi, Дядя Жора, Міла Нітіч, Микита Ломакін, Люся Кава, Burla, Килиммен, RYANA, Настя Балог, танцювальний гурт «Дубки», Артем Паучек, MariSem, Лаврентьєва Анастасія, Souljast, VARASH, BALSUM, TULUMAN, UGO, режисер, автор багатьох пісень відомих Українських виконавців — Dj Bloodless, хлопчик, який зібрав 1 млн гривень на допомогу ЗСУ — Сергій Морозко, ведучий Андрій Чорновол, та багато інших відомих виконавців. І звісно ж сюрприз від організаторів - cекретний гість.

Варто наголосити, що для ГІ «Амбасадор дитинства» є надзвичайно важливим майбутнє Української держави, зокрема, її відбудова після Перемоги. Кому як не дітям війни приймати цей виклик? Саме тому, маленькі Амбасадори дитинства вже зараз мають розуміти якими є демократичні цінності: віра у сильну незалежну Україну, добро, щирість, допомогу одне одному. Ось чому девіз благодійної події звучить як - «Рівний — Рівному».

ГІ «Амбасадор дитинства» запрошує всіх охочих завітати на дитячий благодійний фестиваль «Фортеця дитинства», що пройде 1 червня 2024 року в Кам’янці Подільському.

Контакт для акредитації ЗМІ:

Нікіта Фелік — волонтер

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