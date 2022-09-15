IT-підприємець Олег Крот: ми передали ЗСУ всі наші дрони, вони можуть допомогти захистити критичну інфраструктуру

Керуючий партнер TECHIIA Олег Крот, який раніше пожертвував 60 мільйонів доларів на армію, уточнив, на що саме пішла його щедра фінансова допомога. Про це повідомляє Telegraf.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Це не був фонд, це була ГО "Фонд Течія". Ми, мабуть, були одні з найефективніших, хто міг взяти гроші, проконтролювати, щоб жодну копійку не вкрали. Купити, привезти, розмитнити, оформити, по Україні провести логістику та привезти до кожного солдата", — розповів він.

Крот уточнив, що пожертвувані гроші – кошти TECHIIA та його особисті.

"По-перше, ця допомога пішла на бронежилети та каски. У перші дні було виділено близько 20 млн доларів на те, щоб їх закупити. Загалом ми закупили близько 30 тисяч касок та бронежилетів. Потім пішли медикаменти, засоби захисту, ми передали всі наші дрони, які у нас є, які були в запасі", — сказав ІТ-підприємець.

Також бізнесмен зазначив, що благодійністю почав займатися ще з 2002 року.

"Була нагода, коли зіткнувся з дитячим раком. Тому вибрав саме цей напрямок. Ми займалися проблемами дитячої онкології до 2014-2015 року. Потім підключилися до освіти — відкрили курс у КНУ імені Карпенка-Карого. І вже з 2014-го займалися базовими апгрейдами нашої армії, де ми могли допомогти. А у 2022 році вже запрацював повністю проект "Захист держави", при цьому інші напрями не зупиняли", — додав він.

Також в ефірі телемарафону "Єдині новини" Крот прокоментував останні удари росіян по об’єктах критичної інфраструктури та розповів, як українські айтішники можуть сприяти їхньому захисту за допомогою БПЛА, які зараз виробляються в Україні.

"Це має бути злагоджена робота айтішників та ЗСУ… БПЛА можуть оцінити, де знаходиться ворожа техніка, допомогти ЗСУ зупинити цей наступ. БПЛА можуть оцінити наслідки того, що вони (росіяни) наробили та підказати, як відновити цю критичну інфраструктуру. Тому що вона зараз справді буде метою номер 1… Вони битимуть по тому, що дає можливість людям виживати", — вважає Крот.

Він наголосив, що зараз все більше українських компаній виробляють дуже якісні продукти.

"Одна з наших серій дозволяє не лише забезпечити своєчасну оцінку руйнувань та найкращий підхід до того, як відновити будівлю, оцінити наслідки завданої руйнації, а й допомогти з безпечними шляхами відступу біженців або підходу до будь-яких гуманітарних місій", — додав ІТ-підприємець.

Крім того, Крот оцінив "потужність" та "ефективність" російських БПЛА типу "Орлан".

"Щоб ви розуміли, безпілотник "Орлан" — це щось на кшталт "Лади Калини". Воно виділяє дуже багато тепла, тому збити його на відміну від безпілотника однієї з наших компаній у сто разів легше. Сам по собі "Орлан" у небі велика, дуже помітна штука, яка, я думаю, завдяки українським інженерам незабаром стане чимось на кшталт дерижабля, який є величезним, дуже помітним і знищити його дуже легко", — пояснив Крот.

Підприємець наголосив, що Україна значно просунулась у виробництві власних БПЛА.

"Те, що ми розробляємо, і те, що інші українські компанії розроблять, коштує в 2-3 рази дешевше за західні аналоги. Цей продукт, який зараз виробляється в Україні, розроблений українськими інженерами, вже в 2-3 рази дешевше і ніяк за якістю не гірше", — запевнив він.