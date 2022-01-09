Кличко предупредил: автомобили, мешающие снегоуборочной технике в Киеве, будут эвакуированы

В настоящее время на улицах Киева работают около 140 единиц спецтехники КК "Киевавтодор".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, остановки общественного транспорта, лестницы, пешеходные переходы и тротуары расчищают 330 коммунальщиков в составе 53 бригад по ручной уборке.

"Еще до начала осадков дорожники выехали обрабатывать противогололедными средствами, в частности, подъемы и спуски, брусчатки, мосты и тротуары", – написал Кличко.

Мэр отметил, что синоптики прогнозируют снегопад в Киеве до конца суток с налипанием мокрого снега. Завтра же осадки должны прекратиться, но будет гололедица.

"Обращаюсь к водителям быть осторожными и внимательными на дороге. И не парковать авто на обочинах улиц – чтобы снегоуборочная техника могла беспрепятственно расчищать дороги и проезды. Автомобили, которые будут мешать спецтехнике наводить порядок в снежную погоду, будут эвакуированы", – подчеркнул Кличко.

Мэр добавил, что наблюдать за работой снегоуборочной техники в столице можно в интерактивной карте в онлайн-режиме.

Как сообщалось ранее, киевские власти из-за погодных условий запретили въезд в столицу крупногабаритному транспорту 9 января с 07:00 до 10:00.

Подобные ограничения уже действовали в Киеве 21 декабря, так как накануне вечером начался сильный снегопад, который привел к транспортным катаклизмам. На Подоле с рельсов сошел трамвай. Снегопад также вызвал задержку сразу многих маршрутов общественного транспорта.