Коли секунди вирішують усе: як перетворити військовий досвід на навички, що рятують життя

Уже понад рік ветерани Кернел навчають колег домедичної допомоги та передають їм досвід, отриманий під час служби. Лише за сім місяців поточного року ветерани-інструктори провели 55 тренінги для 708 працівників компанії, а в планах до кінця року провести близько 100 тренінгів для 1 000 співробітників. Як ініціатива з навчання надання домедичної медицини перетворилася на системну програму з цивільного захисту співробітників Кернел, розповідає Dilo.ua.

Ініціатива пішла від самих ветеранів

Ідея навчати працівників домедичної допомоги надійшла від ветеранів Кернел, які після повернення до цивільного життя шукали можливості застосовувати досвід, отриманий під час служби.

“У багатьох ветеранів є потреба бути корисними і використовувати військовий досвід, який вони мають. Повернувшись до роботи, вони побачили, що їхнім колегам також бракує деяких навичок. Саме так виникла ідея навчати цивільних домедичній допомозі”, - каже HR бізнес-партнер Кернел Тетяна Караваєва.

HR бізнес-партнер Кернел Тетяна Караваєва

У компанії ініціативу підтримали, оскільки побачили в ній користь для обох сторін. Ветерани отримують можливість застосовувати свій досвід у новій ролі, а працівники опановують навички, які можуть врятувати життя.

Одним із ветеранів, який ініціював цей напрям, став Владислав Стецюк. До повномасштабної війни він працював у Кернел апаратником з оброблення зерна, у 2022 році добровільно пішов до війська, а після двох років служби та поранення повернувся до компанії. Ще під час служби Владислав зацікавився медициною після того, як йому довелося надавати допомогу побратиму. Повернувшись до цивільного життя, він почав цікавитися, наскільки його колеги готові діяти у критичних ситуаціях, чи вміють користуватися турнікетом і надавати домедичну допомогу та мають необхідні аптечки для цього.

“Я жив цією думкою, що хочу допомагати, рятувати людей. Мене мотивувало бути потрібним колегам у цивільному житті. Дякую підприємству, що дало можливість бути корисним після повернення додому. Після навчання я отримав нову посаду - фахівця з охорони праці та цивільного захисту та долучився до кількох важливих проєктів. За рік мої тренінги пройшли 245 співробітників підприємства”, - говорить ветеран.

Владислав Стецюк проводить навчання з такмеду

Як військовий досвід перетворили на професійне навчання

Щоб систематизувати ініціативу, Кернел організував для майбутніх інструкторів професійну підготовку та забезпечив їх обладнанням для практичних занять. Оскільки рівень знань ветеранів відрізнявся, вони проходять окреме навчання з теоретичною та практичною частинами, після якого отримують професійну сертифікацію. Водночас ветерани опановують тренерські навички, адже більшості з них раніше не доводилося працювати з аудиторією, пояснювати алгоритми дій та контролювати їх виконання. Після цього ветеран може почати навчати колег. При цьому тренерство залишається додатковою роллю. Ветерани продовжують працювати за основними спеціальностями, а навчання колег поєднують зі своїм робочим графіком.

Зараз у Кернел шість ветеранів-інструкторів, до яких долучаються нові тренери. Вони проходять першу професійну підготовку, тоді як чинні інструктори у вересні-жовтні підвищують кваліфікацію. Для нових інструкторів це можливість продовжити розвивати знання, отримані під час служби, а також здобувати нові компетенції, реалізовувати власні ідеї та ділитися досвідом із колегами й громадами, де вони проживають.

Навчання співробітників Кернелу з тактичної медицини

“Мені самому цікава медицина, хочу долучитися до команди ветеранів-інструкторів і оновити навички, які здобув під час служби. Такі знання потрібні не лише на війні. Аварія чи інша критична ситуація може статися будь-де. Краще знати, як діяти, і вміти допомогти. Я вже навчив усіх своїх родичів цим навичкам”, - говорить Назар Гродський, ветеран-електромонтер Старокостянтинівського олійно-екстраційного заводу, який нещодавно отримав сертифікат і вже готується навчати колег.

Від навчання колег до тренінгів для громад

Тренінги з домедичної допомоги проходять на заводах, елеваторах, терміналах, в офісах та для працівників у полях. На першому етапі заняття тривають 4 години, а група складається приблизно з 12 людей, щоб кожен міг особисто відпрацювати необхідні навички. Основна увага приділяється діям у перші хвилини після травмування. Працівники вчаться розпізнавати та зупиняти масивну кровотечу, правильно накладати турнікет, викликати швидку допомогу тощо. На наступному етапі - повноцінний одноденний тренінг, який покриває дії по протоколу MARCH.

Важливою частиною навчання є особистий досвід ветеранів-інструкторів. Дехто з них сам пережив поранення, надавав допомогу побратимам або опинявся в ситуаціях, коли ці навички рятували життя. Тому на заняттях ветерани не лише пояснюють алгоритми дій, а й розбирають реальні випадки. Інтерес до домедичної допомоги зі сторони колег проявляється і після тренінгів. Стецюк поділився, що колеги купують власні аптечки та звертаються до нього за порадами щодо їхнього наповнення.

Навчання співробітників Кернелу з тактичної медицини

У перспективі Кернел хоче, щоб таке навчання пройшов кожен працівник. Однак з огляду на 11 тис. працівників компанії, першочергове завдання полягає в тому, щоб у кожному колективі було хоча б кілька людей, які вміють надати домедичну допомогу.

“Наша мета, щоб кожна людина пройшла цей тренінг, але, враховуючи кількість персоналу Кернел, це дуже масштабна робота з великою кількістю інструкторів. Тому ми для себе визначили 1 000 співробітників першого пріоритету, щоб на кожному активі, на кожній зміні, в кожному цеху і підрозділі були ці знання і навички. І в разі необхідності можуть бути застосовані відразу, в найбільш критичні перші хвилини”, - пояснює Караваєва.

Для компанії реалізація програми з навчання домедичній допомозі є не лише частиною роботи з ветеранами, а й питанням безпеки співробітників загалом. Такі навички можуть знадобитися як після російських атак, так і у разі виробничих травм, ДТП чи інших надзвичайних ситуацій.

Kernel працює з ветеранами ще з 2014 року

Загалом дедалі більше бізнесів, організацій, міст і громад зацікавлені в тому, щоб люди мали базові навички домедичної допомоги. Тому ця ініціатива поступово почала виходити за межі компанії, адже Владислав Стецюк уже проводить такі заняття для однієї з місцевих громад - Чорноморська. Поштовхом став випадок в Одесі, коли після чергового російського удару Стецюк опинився поруч із пораненою людиною, зупинив кровотечу за допомогою турнікета та викликав швидку. Коли ця історія набула розголосу, ветерана запросили провести навчання для одеситів.

У Кернел підтримали таку діяльність інструкторів. Для практичних занять компанія забезпечує їх необхідним обладнанням і витратними матеріалами, зокрема турнікетами, бинтами, муляжами та штучною кров'ю.

“Кожен із ветеранів є частиною своєї громади. Тому інструктори виходять зі своїми знаннями за межі стін Кернел. Учасники зазначали, що саме практична частина допомогла краще зрозуміти послідовність дій і відчути впевненість у власних силах. Для когось це була можливість уперше навчитися користуватися турнікетом, для інших - нагода повторити важливі алгоритми та зрозуміти, як допомогти близькій чи незнайомій людині до приїзду медиків”, - наголошує Караваєва.

Надалі компанія планує збільшувати кількість ветеранів-інструкторів та поглиблювати їхню підготовку. До кінця року у Кернел планують провести загалом близько 100 тренінгів і охопити навчанням більше 1 тис. працівників. Так ініціатива самих ветеранів поступово масштабується, допомагаючи посилювати безпеку колег та громад.