Компанія Shell перерахувала 1 млн грн на відбудову Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Shell обурена атакою на найбільшу дитячу лікарню в Україні - "Охматдит", що сталася 8 липня. Ми висловлюємо наші щирі співчуття сім'ям жертв і передаємо 1 млн грн до фонду "Таблеточки" для відбудови медичного закладу.

"У ці складні часи ми бачимо неймовірну стійкість українців, які готові підтримувати один одного. Shell прагне бути частиною цих зусиль. Ми сподіваємося, що надані кошти сприятимуть швидкій відбудові пошкоджених приміщень, щоб діти, які потребують допомоги, могли продовжувати отримувати необхідне медичне обслуговування" – зазначив Петер Керекдярто, генеральний директор Shell в Україні.

Про Shell в Україні

Shell Mobility увійшла на український ринок 2007 року та входить до кластеру Центральної та Східної Європи Shell Mobility. Нині в компанії працює близько 1 500 осіб. Мережа АЗС Shell нараховує 131 станцію у 20 областях України, з яких функціонують 118. Shell пропонує клієнтам високоякісні нафтопродукти, включно з пальним Shell V-Power, дизельним пальним та зрідженим вуглеводневим газом (ЗВГ), а також широкий асортимент супутніх товарів, свіжу їжу й напої. Щоб відповідати потребам українських власників електромобілів, кількість яких постійно збільшується, на понад 16% мережі Shell установлені електрозарядні модулі.

Shell – глобальна група енергетичних та нафтохімічних компаній, яка діє в понад 70 країнах, а загальний штат становить 103 000 працівників. Компанія Shell, яка має більш ніж сторічний досвід у виробництві пального, нині використовує найсучасніші технології та інновації для забезпечення сталого майбутнього. Компанія також інвестує в розвиток енергетики (зокрема низьковуглецевої, а також у вітрову й сонячну) та нові види пального для транспорту (серед них – удосконалене біопальне й водень).