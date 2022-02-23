"Милитари-ЦНАП": в Украине заменят военкоматы на терцентры комплектования и соцподдержки

Украинские военкоматы будут заменены территориальными центрами комплектования и социальной поддержки. Кабинет министров утвердил положение о статусе таких центров.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы фактически говорим о "Милитари-ЦНАПе (ЦНАП — это центр предоставления админуслуг — Delo.ua)", — сообщил он.

По его словам, сегодня на заседании Кабинета министров утвердили положения таких центров.

Они позволят осовременить и улучшить организацию процесса военного учета, призыва и мобилизации.

"В терцентрах будет полноценно развернута система "Оберег". Это реестр призывников, военнообязанных и резервистов, который повысит эффективность развертывания обороны и подготовки армии", — сообщил Шмыгаль.

Напомним, что накануне Зеленский в видеообращении заявил, что отдал приказ о мобилизации резервистов, подчеркнув, что во всеобщей мобилизации страна пока не нуждается.

Призыв на военную службу резервистов начался 23 февраля. Призыву будут подлежать резервисты в возрасте от 18 до 60 лет, причем как офицеры, так и рядовой и сержантский состав. Максимальный срок службы составит один год.

Напомним, Россия признала независимость "ДНР" и "ЛНР", а российский президент Владимир Путин заявил, что РФ рассматривает территорию этих образований в качестве всей территории Донецкой и Луганской областей и что "все спорные вопросы должны быть решены между киевскими сегодняшними властями и руководством этих республик", хотя в Кремле и осознают, что это сейчас невозможно.

Накануне Совет федераций РФ разрешил использовать российские вооруженные силы за рубежом. Официально, однако, о вводе армии на территорию ОРДЛО пока РФ не объявляла.