"Мілітарі-ЦНАП": в Україні замінять військкомати на терцентри комплектування та соцпідтримки

Українські військкомати будуть замінені територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Кабінет Міністрів затвердив положення про статус таких центрів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми фактично говоримо про "Мілітарі-ЦНАП (ЦНАП - це центр надання адмінпослуг - Delo.ua)", - повідомив він.

За його словами, сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів затвердили положення таких центрів.

Вони дозволять осучаснити та покращити організацію процесу військового обліку, призову та мобілізації.

"У терцентрах буде повноцінно розгорнуто систему "Оберіг". Це реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів, який підвищить ефективність розгортання оборони та підготовки армії", - повідомив Шмигаль.

Нагадаємо, що напередодні Зеленський у відеозверненні заявив, що підписав наказ про мобілізацію резервістів, підкресливши, що загальної мобілізації країна поки не потребує.

Призов на військову службу резервістів розпочався 23 лютого. Призиву підлягатимуть резервісти віком від 18 до 60 років, причому як офіцери, так і рядовий та сержантський склад. Максимальний термін служби становитиме один рік.

Нагадаємо, Росія визнала незалежність "ДНР" та "ЛНР", а російський президент Володимир Путін заявив, що РФ розглядає територію цих утворень як всю територію Донецької та Луганської областей і що "всі спірні питання мають бути вирішені між київською сьогоднішньою владою та керівництвом цих республік", хоча у Кремлі й усвідомлюють, що це зараз неможливо.

Напередодні Рада федерацій РФ дозволила використати російські збройні сили там. Офіційно, однак, про введення армії на територію ОРДЛО поки що РФ не оголошувала.