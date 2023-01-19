На 400 гривень більше. Як влада Кременчука піднімає тарифи на тепло всупереч мораторію

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Міська влада Кременчука на чолі з мером Малецьким всупереч мораторію на підвищення тарифів підняла вартість опалення для жителів міста. Кременчужани будуть вимушені сплачувати на 400+ грн більше за тепло. Обласне керівництво вже розкритикувало цей крок і порадило знизити ціну. А влада Кременчука перекладає вину та теплоенерго. Ми розібралися, чому стався прецедент, хто винен у ньому, та чим загрожує ця ситуація?

Передумови

Улітку 2022 року країна-терорист Росія здійснила обстріли Кременчуцької ТЕЦ, зруйнувавши її. Кременчук із майже 300 тис. населенням залишився без теплої води й опалення. Щоб уникнути колапсу в опалювальний сезон, уряд і обласна влада врегулювали ситуацію. Вже у жовтні обласна влада взяла підприємство у свою власність (https://poltava.to/news/68274/). Кошти на відновлення підприємства надала Полтавська обласна рада та уряд.

Як у Кременчуці з'явилося “Полтаватеплоенерго”?

Щоб знайти нового постачальника тепла, міська влада Кременчука найняло виробниче підприємство теплового господарства «Полтаватеплоенерго (рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 20.10.2022 №1508). До цього відповідне розпорядження ухвалив Кабмін (08.10.2022 No 894-Р «Про передачу цілісного майнового комплексу відокремленого підрозділу «Кременчуцька ТЕЦ» Державної установи «Навчально - методичний центр з газової безпеки» у спільну власність територіальних громад Полтавської області»).

То хто підняв тарифи для жителів?

На час війни уряд ухвалив Закон України "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування". Простими словами його називають мораторієм на підвищення тарифів.

Однак міська влада Кременчука заявляє, що підприємство підвищило тариф. Заступник міського голови з питань ЖКГ Іван Москалик, прокоментував, що «Полтаватеплоенерго» виставило свої тарифи за тепло та гарячу воду, які більші на 51% за ті, що діяли до цього опалювального сезону, поки працювала Кременчуцька ТЕЦ.

Мер Кременчука Віталій Малецький заявив, що звертався до Міністерства регіонального розвитку і отримав відповідь, що в місті має діяти тариф, який був станом на 24 лютого. "Полтаватеплоенерго" ж, за його словами, застосувало свій, підвищений тариф.

“Полтаватеплоенерго” відповідає, що тарифи, які зараз діють всюди по області і зокрема в Кременчуці, затверджені ще восени 2021 року, до введення мораторію.

“Двоставковий тариф для підприємства «Полтаватеплоенерго» був встановлений рішенням НКРЕКП ще в 2020 році, і в Полтаві застосований для бюджетних установ та бізнесу, а для населення з грудня 2021 року. У 2021 році НКРЕКП змінила умови ліцензування підприємствам ТКЕ і таке право було повернуте до органів місцевого самоврядування. 30 вересня 2022 року Полтавська обласна рада рішенням № 477 встановила тарифи, які введені в дію з 1 жовтня 2022 року. У результаті прийняття рішення тарифи для споживачів підприємства «Полтаватеплоенерго» не підвищилися, а залишилися на рівні тарифів, встановлених в 2021 році”, – прокоментував комерційний директор «Полтаватеплоенерго» Роман Кашин.

У ситуацію втрутився начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Він порадив мерові Малецькому знизити ціну на тепло, яку останній сам же і підняв:

"Пан Малецький збільшив тарифи на майже на 400 грн. Він прийняв рішення сесії, але воно не може бути використано тому, що є мораторій на збільшення тарифів. Більш того, він збільшив для «Полтаватеплоенерго» вдвічі вартість послуг з використання мереж. Це призвело для збільшення тарифів. Тобто пан Малецький все робить для того, щоб збільшились тарифи для населення. Нехай же він зменшить тарифи, як були в тому році для використання мереж і ми тоді побачимо, що «Полтаватеплоенерго» зможе зменшити тариф”, – прокоментував Лунін.

То хто ж маніпулює?

Звинувачуючи «Полтаватеплоенерго» в підвищенні тарифу та, як наслідок, здорожчанні платіжок для населення, Віталій Малецький забуває вказати на одну важливу деталь. Він не розповів містянам про рішення Кременчуцької міської ради, яким були збільшені існуючи тарифи. Цей документ від 27.12.2022 №1976 має довгу назву "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для відповідної категорії споживачів, що надаються комунальним підприємством «Теплоенерго» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області. Його ви навряд знайдете у Фейбсуці Малецького чи на сайті міської ради.

Підняли тариф удвічі

Цим рішенням міський голова Малецький збільшив вдвічі тариф на транспортування тепла заднім числом всупереч мораторію на підняття тарифів. Міська влада застосувала його у Кременчуці з початком опалювального сезону. Ціна за транспортування для підприємства «Полтаватеплоенерго зросла зі 161 грн за 1/Гкал до 309 грн за 1/Гкал. А це – більш ніж удвічі. Кінцева вартість переплати лягла в платіжки населенню.

Зрозуміло, що зростання цін на тепло всупереч Закону України спричинило хвилю обурення серед населення у Кременчуці. Щоб не відповідати перед жителями, своїми виборцями та уникнути відповідальності перед Законом, Малецький почав активно звинувачувати “Полтаватеплоенерго” та обласну владу в підвищенні тарифів. Як-то кажуть, далі буде.