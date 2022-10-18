"Підтримка країни на власному прикладі: сплачуємо податки, підтримуємо команду, допомагаємо ЗСУ", — СЕO Parimatch Ukraine

За майже 2 роки (2021 рік та 9 місяців 2022 року) Parimatch Ukraine як організатор азартних ігор за ліцензії та податки сплатив 354,3 мільйона гривень в держбюджет України: 216 млн гривень — за ліцензії на організацію та проведення букмекерської діяльності та 46,8 млн гривень — за ліцензії на казино в мережі інтернет. Ще 91,5 млн гривень податків компанія перерахувала в бюджет України, вони будуть спрямовані на проєкти у сфері медицини, спорту, науки, культури та освіти країни. Про це розповіла CEO Parimatch Ukraine в інтерв’ю виданню Liga.net.

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"Parimatch Ukraine є першим легальним букмекером в Україні, і досить довго був єдиним. Це свідчить лише про одне: ми готові дотримуватися всіх фінансових зобов’язань перед державою і власним прикладом демонструвати, що таке чесний та відповідальний бізнес",— зазначила СЕO Parimatch Ukraine Наталія Гілевич.

За словами генеральної директорки, побудувати успішний бізнес неможливо було без команди, яка в рекордно короткі строки змогла відновити більшість бізнес-процесів. Це стало можливим завдяки інвестиціям в минулому, коли ще за часів ковіду у компанії приділяли увагу автоматизації процесів та налагодженню процесів для можливості працювати онлайн. Компанія й досі продовжує виплачувати компенсацію співробітникам, що потрапили під оптимізацію весною, особливо якщо ця допомога залишається єдиним джерелом доходу для родини. У компанії також відшкодовують кошти на навчання для отримання нової спеціальності, аби колишні співробітники мали більші шанси у пошуку роботи. Зберігається повна заробітна плата тим співробітникам, які служать у лавах ЗСУ.

"Поки наші хлопці перебувають у ЗСУ, ми продовжуємо їх підтримувати, зокрема й фінансово. Попри прийнятий закон, яким передбачається звільнення роботодавця від цих виплат. Звісно, що ми зберігаємо робочі місця та дуже чекаємо на повернення наших захисників", — додає Н. Гілевич.

З самого початку повномасштабної війни Parimatch змінив вектор соціальних проєктів. Бренд сфокусував увагу на допомозі Збройним Силам України та партнерським гуманітарним ініціативам для підтримки людей, що постраждали від воєнних дій. Протягом 8 місяців Parimatch постійно технологічно підсилює захисників України: засоби індивідуального захисту та військове обладнання: безпілотні літальні апарати, тепловізори, амуніція та бронежилети, тактичні окуляри, автівки й пальне напрохання командирів військових частин. Загальна сума допомоги від Parimatch наразі становить 269 млн гривень.