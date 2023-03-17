"Підтримка зараз – це місія, яка допомагає зберегти надію та віру у майбутнє". Рустам Джамбулатов про благодійну допомогу дітям

З кожним днем відкривають дедалі більше благодійних зборів на забезпечення та закупівлю для військових. Безумовно, кожен такий збір важливий. Але з початком повномасштабного вторгнення змінилося і життя понад 7 мільйонів українських дітей. Сьогодні кожен з них потребує більшої уваги, ніж зазвичай.

"Дітям, які постраждали від військових дій, необхідна підтримка та допомога. Як батько, я розумію, що один із головних векторів у цьому — турбота про їхнє емоційне та фізичне здоров'я", - каже столичний підприємець Рустам Джамбулатов.

Благодійність в умовах війни може включати безліч різних видів допомоги дітям. Наприклад, організації можуть надсилати гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування, одягу, медикаментів та інших необхідних предметів. Одним із таких благодійних фондів є "Українська освітня фундація".

Свою діяльність фундація розпочала з освітніх проектів ще у 2014 році. За 8 років їхні проекти охопили понад 1 млн. дітей з усієї України. З початку повномасштабної війни команда фонду почала їздити до Харкова, щоб забезпечити дітей, які ховалися в метро від обстрілів, вітамінами, іграми, що розвивають, продуктами та засобами гігієни. Навесні та влітку такі поїздки стали щотижневими та охоплювали майже всі окуповані області.

На сьогоднішній день фонд передав допомогу понад 10 тис. сім'ям. Це майже 200 тонн. А також має близько 1000 сімей на повному гуманітарному забезпеченні.

"Дивлячись на ці обсяги гуманітарної допомоги, не виникає сумнівів у важливості донації саме дітям", - заявляє Рустам, пожертвувавши кошти в "Українську освітню фундацію".

На виручені кошти закупили необхідні ліки і продукти для 176 дітей з Донецької області (Новогродівка, Краматорськ, Сіверськ, Лиман, Райгородок та ін.).

Підтримка дітей зараз — це важлива місія, яка допоможе дітям зберегти надію та віру у майбутнє.