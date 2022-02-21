Словения отменила почти все ограничения по коронавирусу

Руководство Словении отменило большинство основных ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции Covid-19, сообщает Euractiv.

Как отмечает издание, теперь пассажирам, которые въезжают в Словению, больше не нужен Covid-пропуск.

Кроме этого, нет никаких требований по карантину даже для тех, кто контактирует с инфицированным человеком.

Covid-пропуск отменен для всех видов деятельности, кроме заведений здравоохранения, домов престарелых и тюрем. Также были отменены ограничения на количество клиентов в сфере услуг.

По словам министра экономики Здравко Почивальшека, правительство выбрало "сбалансированный подход", чтобы продолжать защищать тех, кто находится в группе наивысшего риска, и в то же время разрешить нормальные условия для остальных.

"Мы прислушались к призывам бизнеса настолько, насколько нам разрешили медицинские эксперты. Экономика может функционировать эффективно и интенсивно только при условии здоровья работников", — заявил министр.

Напомним, 8 ноября 2021 года Словения ужесточила карантинные ограничения.

С того момента в стране не признавались тканевые маски, а были разрешены только медицинские маски и респираторы класса защиты FFP2.

При этом деятельность заведений общественного питания, предлагающих танцевальную музыку или развлекательную программу, была запрещена, а дискотеки и ночные клубы временно закрылись.