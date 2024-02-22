Стартував проєкт з психологічної реабілітації ветеранів на базі комплексу «УЛІС»

Комплекс будинків на природі УЛІС разом із громадською організацією ДОЛАДУ провели презентацію соціального проєкту, який направлено на відновлення та зміцнення ментального здоров’я українських ветеранів російсько-української війни та членів їхніх родин.

Мета УЛІС — надавати гостям досвід недоступний містянам та бути прикладом свідомого бізнесу. Будинки тут дбайливо інтегровано в недоторкану природу, а гостей спонукають разом вивчати природу та досліджувати місцевість поруч. Відпочинок в УЛІС облаштовано таким чином, щоб візит став й методом турботи про своє ментальне здоров'я. УЛІС прагне бути корисним всьому, що його оточує: гостям, природі, громаді, а також відповідати на важливі соціальні запити сьогодення. Піклуючись про ментальне здоров'я гостей, УЛІС вже розробив і втілив низку програм. Рішення про допомогу ветеранам стало реакцією на ситуацію, в якої опинилась країна. Тож, співпраця з проєктом DoLadu mental health lab й допомога нашим захисникам — це відповідь на запит суспільства та ще одна справа, якою пишається компанія УЛІС.

Мета DoLadu mental health lab — об'єднати зусилля громадськості, державного сектору, бізнесу, благодійників та партнерів для створення екосистеми ментального здоров’я українців та підвищити доступність та якість послуг у цій галузі заради формування сталого суспільства.

Партнером проєкту стала Ізраїльська коаліція травми (Israel Trauma Coalition). Саме за її протоколами відбувається реабілітація ветеранів.

Реабілітація ветеранів в УЛІС тривала впродовж трьох днів. За цей час учасники програми:

Відчули велику силу природотерапії та дружнього спілкування.

Пройшли психологічну реабілітацію від експертів Ізраїльської коаліції по роботі з травмою та обстеження від медичних волонтерів українсько-ізраїльської місії FRIDA.

Ознайомилися з протоколами MAASE, самодопомоги та допомоги іншим, навичками надання першої психологічної допомоги, методиками роботи в команді, а також способами збереження власних ресурсів за принципом peer to perr support (рівний рівному) для ветеранів.

На презентації організатори, партнери та участники поділилися з гостями та пресою результатами пілотної програми психологічної реабілітації в УЛІС, яка пройшла з 31.01-2.02.2024.

Для програми було залучено ветеранів від: Укрзалізниця, Veteran Hub, Метінвест, Центр психічного здоров'я та реабілітації “Лісова поляна”.

Спікерами презентації стали: маркетинг-директор УЛІС Максим Виноградний; засновниця і натхненниця DoLadu mental health lab Христина Курганська; офіційна представниця Israel Trauma Coalition в Україні Наталія Макієнко.

Планами на майбутнє у нас є: оздоровлювати на базі УЛІС ветеранів російсько-української війни щомісяця. Зараз їх кількість складає 15, але у майбутньому завдяки розбудові локацій, компанія матиме більше ресурсів для відновлення наших захисників та їх родин.