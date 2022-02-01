Украина и Россия выяснят, кто сильнее на футзальной площадке

В полуфинале Евро-2022 встретятся сборные Украины и России, матч состоится в пятницу, 4 февраля. Об этом сообщает УЕФА.

Игры 12 Чемпионата Европы по футзалу проходят в Нидерландах. Сборная Украины заняла второе место в своей группе, а затем в четвертьфинале в упорной борьбе обыграла Казахстан, а который выступает несколько натурализованных бразильцев. Россия тоже в трудном поединке добилась права на участие в полуфинале, победив команду Грузии.

Теперь сборные Украины и России поспорят за выход в финал – игра пройдет в Амстердаме.

В международных турнирах УЕФА "разводит" команды Украины и России из-за конфликта между странами. Но на стадии плей-офф есть шанс, что они сойдутся в очном противостоянии. Так и произошло на этот раз.

Вскоре футбольной сборной Польши предстоят игры плей-офф за право выйти в финальную часть Чемпионата мира, который в 2022 году пройдет в Катаре. Уже 22 марта сборная сыграет с Россией на поле соперника. Поляки рассматривали вариант привлечь в качестве главного тренера украинца Андрея Шевченко. В бытность игроком в 1999 году он забил памятный гол в ворота российской сборной.

Напомним, в Украине уделяют внимание подготовке юных футболистов. Так, академия футбола "Металлист" располагает современной тренировочной инфраструктурой. В ближайших планах Александра Ярославского ремонт здания этой организации. Его личные инвестиции в восстановление стадиона и академии составили около $5 млн и параллельно идет урегулирование правового статуса этих объектов.