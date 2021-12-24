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Категория
Общество
Дата публикации

В "Борисполе" пассажир-"черепаха" пытался ввезти партию iPhone на своем теле (ФОТО, ВИДЕО)

В "Борисполе" пассажир-"черепаха" пытался ввезти партию iPhone на своем теле (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: Госпогранслужба

В аэропорту "Борисполь" таможенники и пограничники выявили гражданина Украины, который пытался ввезти в страну на своем теле шесть iPhone-13 Pro Max.

Как следует из сообщения Киевской таможни, нарушитель, вернувшийся из ОАЭ, продемонстрировал чеки на смартфоны, согласно которым их общая стоимость составляет около 200 тысяч грн. Однако в таможне отмечают, что рыночные цены в Украине на эту модель значительно выше.

"Мужчина не придумал ничего лучше, как примотать мобильные телефоны вместе с упаковками к собственному телу и прикрыть их верхней одеждой. Похожий таким образом на черепашку-ниндзя, гражданин привлек к себе внимание сразу нескольких контролирующих служб", — говорится в сообщении.

По выявленному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 483 Таможенного кодекса (сокрытие от таможенного контроля). Мужчина должен будет заплатить штраф в размере 100% от стоимости товаров, при этом сами телефоны у него конфисковали.

Фото 2 — В "Борисполе" пассажир-"черепаха" пытался ввезти партию iPhone на своем теле (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: Киевская таможня
Фото 3 — В "Борисполе" пассажир-"черепаха" пытался ввезти партию iPhone на своем теле (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: Киевская таможня
Фото 4 — В "Борисполе" пассажир-"черепаха" пытался ввезти партию iPhone на своем теле (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: Киевская таможня
Фото 5 — В "Борисполе" пассажир-"черепаха" пытался ввезти партию iPhone на своем теле (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: Киевская таможня
Фото 6 — В "Борисполе" пассажир-"черепаха" пытался ввезти партию iPhone на своем теле (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: Госпогранслужба
Фото 7 — В "Борисполе" пассажир-"черепаха" пытался ввезти партию iPhone на своем теле (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: Госпогранслужба

В свою очередь в Госпогранслужбе тоже с иронией отнеслись к незадачливому пассажиру рейса Дубай — Киев, назвав его "телефонным дикобразом".

"Попав в терминал, ловкач сразу же поспешил в туалет, где начал перепаковывать свой незадекларированный груз. С помощью клейкой ленты мужчина закрепил на спине несколько упаковок с новенькими смартфонами", — отмечается в сообщении.

В итоге пограничные оперативники инициировали совместный с таможенниками осмотр его багажа и ручной клади. По данным ГПСУ, в Украине стоимость шести таких iPhone составляет около 300 тысяч грн.

Автор:
Тимофей Беспятов