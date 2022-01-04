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Категория
Общество
Дата публикации

В "Дії" запустили уведомление об изменении и проверке кредитной истории: как это работает

"Дія", микрокредиты
Функция работает по умолчанию, не нужно обновлять приложение. Фото: пресс-служба Минцифры

В приложении "Дія" появилась новая услуга — уведомление об изменении и проверке кредитной истории. То есть украинцы будут получать push-уведомления, если кто-то начнет проверять их кредитную историю, что необходимо для оформления займа. 

Об этом 4 января сообщила пресс-служба Министерства  цифровой трансформации Украины. 

"Запуская уведомления об изменении и проверке кредитной истории в "Дії", мы поможем людям вовремя узнавать о подобных ситуациях, останавливать их для сохранения средств. Это услуга заботы о людях. Уже сегодня все пользователи "Дії" автоматически получат доступ к услуге", — рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Если пользователь получит уведомление о выдаче кредита, который он на самом деле не брал, то прямо в приложении можно будет сразу перейти по ссылке в Украинское бюро кредитных историй и написать жалобу.

Если приходит уведомление о том, что какой-то банк проверяет кредитную историю, то пользователь сможет оперативно связаться с банком, чтобы выяснить все обстоятельства.

Федоров отметил, что электронные документы, такие как е-паспорт в "Дії", например, более надежные.

Ведь большинство случаев кредитного мошенничества происходит именно с бумажными паспортами, которые легко отксерить и передать кому-то.

"Это одна из главных причин, почему в киберполиции сейчас много дел с кредитными схемами. "Дія" не подключена к организациям, которые выдают микрокредиты. А для того, чтобы оформить кредит в банке через е-паспорт, нужна ваша цифровая подпись", — добавил министр.

Ранее водительские права, техпаспорт и студенческий билет в "Дії" приравняли к бумажным документам. Разработкой е-документов занималось Минцифры совместно с Министерством внутренних дел и Министерством образования Украины.

Кроме того, в "Дії" запустили бета-тест уведомлений о судебных заседаниях, которые касаются пользователя.

Автор:
Вита Молодан