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Водительские права, техпаспорт и студенческий билет в "Дії" приравняли к бумажным документам
Кабинет министров во время заседания 29 декабря принял постановление, которым разрешил применять электронные водительские права, свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт) и студенческий билет в приложении "Дії" на уровне с бумажными документами.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации. Глава Минцифры Михаил Федоров уточнил, что с 2019 года эти документы были действительны только в рамках экспериментальных проектов.
За этот период сгенерировали более 750 тысяч е-студенческих, а также сформировали 4,4 миллиона водительских удостоверений и 4,2 миллиона свидетельств о регистрации транспортных средств.
Разработкой е-документов занималось Минцифры совместно с Министерством внутренних дел и Министерством образования и Украины.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ранее в "Дії" запустили бета-тест уведомлений о судебных заседаниях, которые касаются пользователя.
Кроме того, в "Дію" добавили целый ряд новых функций: оформление пенсий, субсидий и справок о трудовом стаже.
Выяснилось, что оформление субсидии является второй по популярности госуслугой после регистрации смены места проживания. В этом году их получают 2,7 млн украинцев, а из госбюджета в 2021 году было выделено 104,1 миллиарда гривен.