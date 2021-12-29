Водительские права, техпаспорт и студенческий билет в "Дії" приравняли к бумажным документам

Кабинет министров во время заседания 29 декабря принял постановление, которым разрешил применять электронные водительские права, свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт) и студенческий билет в приложении "Дії" на уровне с бумажными документами.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации. Глава Минцифры Михаил Федоров уточнил, что с 2019 года эти документы были действительны только в рамках экспериментальных проектов.

За этот период сгенерировали более 750 тысяч е-студенческих, а также сформировали 4,4 миллиона водительских удостоверений и 4,2 миллиона свидетельств о регистрации транспортных средств.

"Мы сделали первый большой шаг по внедрению электронных документов в Украине в августе, когда запустили цифровые паспорта. Теперь, благодаря принятому закону про режим paperless, в Украине появилось понятие электронных документов. И это позволяет нам гораздо быстрее оцифровывать документы", - прокомментировал Федоров.

Разработкой е-документов занималось Минцифры совместно с Министерством внутренних дел и Министерством образования и Украины.

Ранее в "Дії" запустили бета-тест уведомлений о судебных заседаниях, которые касаются пользователя.

Кроме того, в "Дію" добавили целый ряд новых функций: оформление пенсий, субсидий и справок о трудовом стаже.

Выяснилось, что оформление субсидии является второй по популярности госуслугой после регистрации смены места проживания. В этом году их получают 2,7 млн ​​украинцев, а из госбюджета в 2021 году было выделено 104,1 миллиарда гривен.