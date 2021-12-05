В оккупированном Крыму земельные участки "иностранцев" пустят с молотка

Так называемые “власти” оккупированного Крыма, подконтрольные России, планируют выставить на принудительную продажу земельные участки "иностранцев".

Об этом заявила во время заседания контролируемого Кремлем "правительства Крыма" глава "Госкомреестра" Инна Смаль, передает "Радио Свобода".

"Если весной 2020 года в собственности иностранцев было около 11,5 тысячи участков в приграничных территориях Крыма, то к июлю 2021 года их насчитывалось около 7,3 тысячи", – сообщила Смаль.

По ее словам, на сегодняшний день на оккупированном полуострове таких участков примерно 6,6 тысячи.

Как отмечает "Радио Свобода", подконтрольные Кремлю "власти" полуострова считают "иностранцами" всех, кто не живет на территории России и аннексированных ею Крыма и Севастополя, в том числе жителей материковой Украины.

24 марта 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ, расширяющий запрет на владение землей иностранцами на территорию оккупированного полуострова.

В список вошли большинство прибрежных районов Крыма, включая курортные города Керчь, Ялту, Евпаторию и Севастополь, которые считаются по российским законам отдельным субъектом федерации.

Запрет не распространился только на три района Крыма, не граничащих с материковой частью Украины и не имеющих выхода к Черному морю.

Ранее до подписания Путиным указа таким "иностранцам" принадлежало около 11 с половиной тысяч участков, прежде всего в популярных прибрежных районах. Запрет владения землей касается представителей 55 государств, большинство собственников – граждане Украины.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация начала перебрасывать войска на аннексированный полуостров Крым в рамках крупномасштабного наращивания военной техники на границе с Украиной.

Украинская разведка также выяснила, что Россия сконцентрировала более 90 тысяч военнослужащих у границ с Украиной и готовится атаковать до конца января-начала февраля 2022 года.