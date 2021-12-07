В Сумской области суд восстановил на работе невакцинированную учительницу

В Сумской области Роменский межрайонный суд частично удовлетворил иск отстраненной невакцинированной учительницы и возобновил ее на работе, отменив приказ руководства школы об ее отстранении.

Об этом сообщает "Суспільне".

Несмотря на дистанционную форму обучения, учительницу английского языка Анну Полищук отстранили от работы, а ее группа была передана другому педагогу.

Учительницу отстранили от работы, так как она решила не прививаться от Covid-19 и не предоставила справку о противопоказаниях к вакцинации.

10 ноября педагог подала в суд, требуя восстановить ее на рабочем месте и компенсировать зарплату за все время отстранения.

Анна Полищук базировала свой иск на конвенции по правам человека, запрете дискриминации по любым признакам и статье 25 Кодекса законов о труде. При этом она напомнила, что не было объявлено чрезвычайное положение и вакцинацию не сделали принудительной.

Учительница считает свое отстранение от работы нарушением права на труд и ссылается на 46 статью Конституции Украины:

"В условиях военного или чрезвычайного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока действия этих ограничений. А на сегодняшний день в Украине не введено военное или чрезвычайное положение. При таких обстоятельствах недопустимо ограничение на труд, получение заработной платы, а также права на защиту от дискриминации по любым признакам", — говорится в материалах судового дела.

Ответчиком в судебном процессе выступила директор Роменской ОШ №2 Елена Юракова, которая апеллировала к решению комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и статье 117 Конституции.

Также она напомнила о приказе Минздрава, где четко перечислены все профессии, представители которых должны быть обязательно вакцинированы. И также о том, что не отстранение учительницы стоило бы директору 170 тысяч грн штрафа. Ведь в постановлении Кабмина отсутствует указание на форму обучения, отмечает она.

Роменский суд удовлетворил иск частично. Приказ директора об отстранении отменили, однако просьбу о возмещении денег отклонили.

Теперь на обжалование решения суда у учительницы и директора есть 30 дней.

Напомним, в начале октября Министерство здравоохранения Украины своим приказом утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против Covid-19. В него включили работников учреждений образования независимо от типа и формы собственности.

С 8 ноября непривитые представители профессий, которые подлежат обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции Covid-19, были отстранены от работы без сохранения заработной платы согласно постановлению № 1096 Кабинетов министров.