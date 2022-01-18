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Категория
Общество
Дата публикации

В Украине строят первое йога-село Avatar Yoga Village: вход в инвестицию — от 750 долларов

Avatar Yoga Village
Avatar Yoga Village. Фото: станица проекта в Facebook

Под Киевом стартовало строительство первого в стране йога-села. Организаторы уже запланировали презентации в наиболее крупных городах Украины, сообщает страница Avatar Yoga Village в Facebook.

Цели проекта: создать фестивально-ретритный центр для проведения фестивалей и поселения людей, которые живут по принципам йоги и бережного отношения к планете.

Участником может стать любой желающий, кому близки такие духовные ценности. Минимальный порог входа в инвестицию — 750 долларов

Презентация проекта пройдет в 2022 году в четырех городах:

  • 19 января - Одесса;
  • 26 января - Днепр;
  • 10 февраля - Киев;
  • 25 февраля - Харьков.

На встрече организаторы расскажут о локации и генплане поселка, "конституции" поселка, видах паспортов, типах домов для покупки, доходности, условиях входа и выхода из инвестиции, дорожной карте развития поселка, что уже сделано сейчас.

Ранее в Киеве на ВДНГ соорудили самый большой спортивный кластер в Украине. Скейт-парк занимает площадь 2500 кв. м. По словам Евгения Мушкина, чтобы его создать, привлекли специалистов из 10 стран мира, которые помогли правильно смоделировать маршруты и подобрали рецептуру бетона. В итоге — возможны как минимум 200 разных сценариев (маршрутов) катания. Все пространство урбан-парка будет безбарьерным.

В 2021 году, кроме привычных развлекательных локаций, на ВДНГ запустили серию творческих инициатив под кураторством искусствоведа и исследовательницы советской архитектуры Евгении Моляр. Через арт-инсталляции и картины стараются переосмыслить культурное наследие оригинальной эстетики и целостности ВДНГ.

Автор:
Сергей Горелов