В Украине строят первое йога-село Avatar Yoga Village: вход в инвестицию — от 750 долларов

Под Киевом стартовало строительство первого в стране йога-села. Организаторы уже запланировали презентации в наиболее крупных городах Украины, сообщает страница Avatar Yoga Village в Facebook.

Цели проекта: создать фестивально-ретритный центр для проведения фестивалей и поселения людей, которые живут по принципам йоги и бережного отношения к планете.

Участником может стать любой желающий, кому близки такие духовные ценности. Минимальный порог входа в инвестицию — 750 долларов

Презентация проекта пройдет в 2022 году в четырех городах:

19 января - Одесса;

26 января - Днепр;

10 февраля - Киев;

25 февраля - Харьков.

На встрече организаторы расскажут о локации и генплане поселка, "конституции" поселка, видах паспортов, типах домов для покупки, доходности, условиях входа и выхода из инвестиции, дорожной карте развития поселка, что уже сделано сейчас.

Ранее в Киеве на ВДНГ соорудили самый большой спортивный кластер в Украине. Скейт-парк занимает площадь 2500 кв. м. По словам Евгения Мушкина, чтобы его создать, привлекли специалистов из 10 стран мира, которые помогли правильно смоделировать маршруты и подобрали рецептуру бетона. В итоге — возможны как минимум 200 разных сценариев (маршрутов) катания. Все пространство урбан-парка будет безбарьерным.

В 2021 году, кроме привычных развлекательных локаций, на ВДНГ запустили серию творческих инициатив под кураторством искусствоведа и исследовательницы советской архитектуры Евгении Моляр. Через арт-инсталляции и картины стараются переосмыслить культурное наследие оригинальной эстетики и целостности ВДНГ.