В Украине вырастет минимальный размер алиментов

Верховная Рада приняла во втором чтении закон №3881, который предусматривает увеличение минимального размера алиментов в Украине. Теперь совокупный размер алиментов в Украине, подлежащий взысканию на ребенка с других членов семьи и родственников, должен составлять 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

За законопроект №3881 "О внесении изменений в Семейный кодекс Украины (об увеличении минимального размера алиментов, взимаемых на ребенка с других членов семьи и родственников)" проголосовали 299 народных депутатов.

Документ вносит изменения в Семейный кодекс Украины и предусматривает, что совокупный размер алиментов, взимаемых на ребенка с других членов семьи и родственников, не может быть менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Кроме того, принятый законопроект определяет минимальный рекомендуемый размер таких алиментов на уровне одного прожиточного минимума для детей соответствующего возраста.

Также документ закрепляет размер временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, на уровне 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Согласно закону, ребенку назначается временная государственная помощь с учетом материального положения семьи, в которой он воспитывается, но не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, если:

место жительства или пребывания родителей неизвестно;

они уклоняются от уплаты алиментов;

не имеют возможности содержать ребенка.

Согласно Семейному кодексу, родители должны финансово содержать детей до их совершеннолетия. В случае развода родитель, с которым не проживает ребенок, обязан платить алименты.

С 1 января 2022 года прожиточный минимум для детей до 6 лет составляет 2 100 грн. С 1 июля он вырастет до 2 201 грн, а с 1 декабря — до 2 272 грн.

С 1 января 2022 года прожиточный минимум для детей от 6 до 18 лет составляет 2 618 грн. С 1 июля ожидается его повышение до 2 744 грн, с 1 декабря — до 2 833 грн.

Отметим, с июля 2021 года в Украине полноценно заработала автоматизированная система исполнительного производства (АСИП), которая позволит автоматически арестовывать средства на банковских счетах должников по выплате алиментов на содержание ребенка.