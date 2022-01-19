В Великобритании тестируют четырехдневную рабочую неделю

Великобритания с июня запускает пилотный режим четырехдневной рабочей недели, в проекте согласились принять участие около 30 компаний.

Об этом сообщает Bloomberg.

Проект, как ожидается, будет длиться полгода. В нем примут участие около 30 компаний.

В течение этого времени компании разрешат сотрудникам работать 32 часа в неделю. В то же время это не повлияет на зарплату и другие бонусы.

Некоторые компании будут предлагать и другой вариант — распределить 32 рабочих часа на 5 рабочих дней.

По словам руководителя проекта Джо Райла, переход на 32-часовую рабочую неделю повышает производительность работников и способствует улучшению их благосостояния.

Он убежден, что переход на четырехдневную рабочую неделю поможет "компаниям отойти от простого измерения того, как долго люди работают" и сосредоточиться на полученных результатах".

Пилотная программа в Великобритании является одной из нескольких в мире, управляемых организацией 4 Day Week Global. Подобные программы должны начаться в США и Ирландии, а также планируются в Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Ранее Испания стала одной из первых стран мира, где установлена четырехдневная рабочая неделя.

Отметим, 71,3% украинских работодателей готовы рассмотреть переход на четырехдневную рабочую неделю в своей компании в качестве эксперимента. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сайтом по поиску работы Jooble.