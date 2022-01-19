Великобритания отменяет Covid-паспорта и обязательное ношение масок

Великобритания отменяет обязательное ношение масок в общественных местах, паспорта о вакцинации, а также рекомендацию работать из дома.

Об этом сообщает Тhe Guardian.

Премьер Великобритании Борис Джонсон объявил об отмене в стране вакцинных паспортов и обязательных масок в общественных местах. Также больше не действует рекомендация работать из дома.

"Со следующей недели ранее введенные меры перестанут действовать", — сказал глава британского правительства.

Он добавил, что власти отменяют обязательное требование демонстрировать электронное свидетельство о полной вакцинации при посещении массовых мероприятий и ночных клубов и рекомендацию для работодателей о переводе сотрудников на удаленную работу.

Кроме того, "правительство больше не будет требовать обязательного ношения масок" в закрытых помещениях и общественном транспорте, отметил Джонсон.

Заболеваемость коронавирусом в Великобритании начала резко снижаться после пиковых значений в середине-конце декабря 2021 года, когда показатели достигали 220 тысяч зараженных за день.

За прошедшие сутки было выявлено 94 тысячи заболевших и 438 умерших от ковида. Всего в Великобритании с начала пандемии коронавирусом заразились более 15 млн человек, 152 тысячи скончались.

Отметим, Верховный суд США заблокировал распоряжение президента страны Джозефа Байдена об обязательной вакцинации сотрудников крупных компаний, альтернативой которому являлось бы ношение масок и еженедельное тестирование за свой счет.