Верховный суд США отменил обязательную вакцинацию от Covid-19 сотрудников крупных компаний

Верховный суд США заблокировал распоряжение президента страны Джозефа Байдена об обязательной вакцинации сотрудников крупных компаний, альтернативой которому являлось бы ношение масок и еженедельное тестирование за свой счет.

Об этом сообщает BBC.

Верховный суд заблокировал требование администрации США об обязательной вакцинации работников предприятий со 100 сотрудниками и более или необходимости им еженедельно сдавать ПЦР-тест.

Судьи Верховного суда США посчитали, что это распоряжение превышает полномочия администрации Байдена. Отдельно они постановили, что более ограниченное распоряжение на вакцинацию может применяться к персоналу финансируемых государством медицинских учреждений.

Президент США Джозеф Байден сказал, что разочарован решением "заблокировать здравомыслящие жизненно важные требования к сотрудникам крупных предприятий, которые были основаны как на науке, так и на законе".

"Это не мешает мне использовать свой голос как президента, чтобы выступать за то, чтобы работодатели поступали правильно для защиты здоровья и экономики американцев", — сказал он.

Байден призвал лидеров бизнеса ввести требования по вакцинации для защиты своих работников, клиентов и общества.

Распоряжение администрации о вакцинации на рабочем месте требовало бы, чтобы работники получали прививку от Covid-19 или проходили еженедельное тестирование, носили маски и делали все это за свой счет.

Администрация Байдена подсчитала, что введение требования о вакцинации для крупных работодателей спасет 6 500 жизней и предотвратит 250 000 госпитализаций в течение шести месяцев.

Отметим, Meta Platforms, материнская компания Facebook, заявила, что по всей территории США откладывает возвращение сотрудников в офисы до 28 марта 2022 года из-за нового штамма коронавируса "Омикрон".

А компания Google сообщила, что вскоре начнет увольнять работников, которые отказываются соблюдать политику компании касательно вакцинации против Covid-19.