Во Львове открыли центр рекрутинга территориальной обороны (ВИДЕО)

В помещении Львовского центра предоставления услуг для участников боевых действий открыли центр рекрутинга территориальной обороны.

Как сообщает пресс-служба Львовского горсовета, желающие могут получить профессиональные консультации, подать заявления и документы на поступление в формирование.

В центре предусмотрены рабочие места для двух специалистов: оператора справочной службы и представителя бригады теробороны.

Оператор справочной службы будет консультировать и предоставлять справочную информацию о вступлении в территориальную оборону, необходимых для этого документах и выполнять другие функции.

Представитель бригады территориальной обороны будет непосредственно принимать документы на вступление в бригаду.

По словам командира теробороны Львовской области Валерия Курко, специалисты проверят, состоит ли человек на воинском учете, потому что это первый шаг для того, чтобы подписать контракт на службу в резерве.

"Затем предложат должность, которая есть в штате сил теробороны, и человек напишет заявление на вступление в территориальную оборону – в нашей Львовской области это 103 бригада, потом получит перечень документов, которые ему необходимо будет собрать для оформления личного дела и подачи в районные центры комплектования и социальной поддержки – бывшие военкоматы, которые сформируют личное дело и призовут их в ряды Вооруженных сил Украины. После этого подпишут контракт для службы в резерве в составе сил теробороны", – рассказал Курко.

Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны сообщили, что в ряды территориальной обороны войдут граждане Украины, прошедшие военную службу в Вооруженных силах Украины, службу в других воинских формированиях и правоохранительных органах.

Кроме этого, туда смогут вступить также граждане, которые пройдут медицинский, профессиональный и психологический отбор и подпишут контракт добровольца территориальной обороны.