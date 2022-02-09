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Общество
Дата публикации

Во Львове открыли центр рекрутинга территориальной обороны (ВИДЕО)

Желающие могут получить профессиональные консультации, подать заявления и документы на поступление в формирование
В центре предусмотрены рабочие места для двух специалистов: оператора справочной службы и представителя бригады теробороны. Фото: пресс-служба Львовского горсовета

В помещении Львовского центра предоставления услуг для участников боевых действий открыли центр рекрутинга территориальной обороны. 

Как сообщает пресс-служба Львовского горсовета, желающие могут получить профессиональные консультации, подать заявления и документы на поступление в формирование.

В центре предусмотрены рабочие места для двух специалистов: оператора справочной службы и представителя бригады теробороны.

Оператор справочной службы будет консультировать и предоставлять справочную информацию о вступлении в территориальную оборону, необходимых для этого документах и выполнять другие функции.

Представитель бригады территориальной обороны будет непосредственно принимать документы на вступление в бригаду.

По словам командира теробороны Львовской области Валерия Курко, специалисты проверят, состоит ли человек на воинском учете, потому что это первый шаг для того, чтобы подписать контракт на службу в резерве.

"Затем предложат должность, которая есть в штате сил теробороны, и человек напишет заявление на вступление в территориальную оборону – в нашей Львовской области это 103 бригада, потом получит перечень документов, которые ему необходимо будет собрать для оформления личного дела и подачи в районные центры комплектования и социальной поддержки – бывшие военкоматы, которые сформируют личное дело и призовут их в ряды Вооруженных сил Украины. После этого подпишут контракт для службы в резерве в составе сил теробороны", – рассказал Курко.

Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны сообщили, что в ряды территориальной обороны войдут граждане Украины, прошедшие военную службу в Вооруженных силах Украины, службу в других воинских формированиях и правоохранительных органах.

Кроме этого, туда смогут вступить также граждане, которые пройдут медицинский, профессиональный и психологический отбор и подпишут контракт добровольца территориальной обороны.

Автор:
Дмитрий Нарожный