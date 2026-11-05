Як захистити розвиток дітей під час війни та криз: Gen.Hope проведе міжнародну конференцію «Архітектура дитинства»

Що допомагає захистити розвиток дитини, коли війна і небезпека тривають роками? Як перетворити наукові знання та практичний досвід на рішення, що підтримують психічне здоров’я, добробут і можливість дитини будувати майбутнє?

20 листопада, у Всесвітній день дитини, Gen.Hope – Центр провідного досвіду з психічного здоров'я дітей та підлітків в умовах війни, створений громадською організацією Gen.Ukrainian, – проведе першу міжнародну конференцію «АРХІТЕКТУРА ДИТИНСТВА. Як захистити розвиток і майбутнє дітей у часи війни та криз».

Подія об’єднає українських та міжнародних дослідників і практиків, представників державних інституцій та громадянського суспільства. Учасники зможуть почути виступи дослідників Стенфордського, Єльського університетів, Університету Джонса Гопкінса та Каліфорнійського університету в Берклі. Участь безкоштовна, за попередньою реєстрацією.

Дата: 20 листопада 2026 року Формат: онлайн та офлайн у Києві Мова: українська / англійська, синхронний переклад Участь: безкоштовна за попередньою реєстрацією Реєстрація Офлайн-частина відбудеться у просторі з укриттям. Кількість місць обмежена.

У центрі розмови – наукові дані, український досвід і рішення, які можуть застосовуватися у професійній практиці та державних системах уже сьогодні. Окремий фокус конференції – перейти від розмови лише про травматичний досвід до розуміння того, що захищає розвиток дитини: безпечні й стабільні стосунки, підтримуюче середовище, професійні практики та системні рішення. В основу програми покладено сучасні наукові підходи до позитивного досвіду дитинства.

Міжнародні спікери

До конференції долучаться міжнародно визнані дослідники у сферах дитячої психіатрії, нейророзвитку, психології та добробуту:

Брюс Перрі – психіатр, один із провідних дослідників дитячої травми та нейророзвитку, співавтор разом з Опрою Вінфрі бестселера The New York Times «Що з тобою сталося?»;

Анна Лембке – психіатриня, професорка Стенфордського університету, авторка бестселера The New York Times «Дофамінове покоління»;

Лорі Сантос – професорка психології Єльського університету, авторка найпопулярнішого курсу в історії університету «Наука про добробут»;

Віктор Керріон – дитячий і підлітковий психіатр, професор Стенфордського університету, дослідник дитячої травми та раннього стресу;

Крістіна Бетелл (виступить наживо) – професорка Університету Джонса Гопкінса, одна з провідних дослідниць позитивного досвіду дитинства;

Рік Генсон (виступить наживо) – психолог, старший науковий співробітник Центру науки про добро Каліфорнійського університету в Берклі, автор бестселерів The New York Times про нейропластичність і стійкість.

Серед українських спікерів:

Оксана Лебедєва – засновниця Gen.Ukrainian та Gen.Hope;

Тимофій Брік – соціолог, ректор Київської школи економіки;

Дмитро Марценковський – дитячий психіатр Центру ментального здоров’я НДСЛ «Охматдит», асистент кафедри психіатрії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, старший дослідник KSE, керівник наукового відділу науково-медичного центру "Медичні Дослідження";

Інна Ящук – д ержавний секретар Міністерства внутрішніх справ України

Дарія Касьянова – голова правління Української мережі за права дитини (УМПД), що обʼєднує 54 громадські та благодійні організації; програмна директорка СОС Дитячі Містечка Україна;

Ірина Губеладзе – докторка психологічних наук, керівниця академічного напряму Gen.Hope;

Наталія Масяк – дитяча психіатриня, керівниця Центру психічного здоров'я Superhumans War Trauma Center, експертка НСЗУ з дитячої психіатрії, викладачка KSE

Модеруватиме конференцію журналістка і телеведуча Марічка Падалко. Серед модераторок панелей також Катерина Рашевська – юристка-міжнародниця, експертка Регіонального центру прав людини, та Анна Копил – редакторка та книжкова оглядачка «Простими словами», практична психологиня, мама сина з розладом аутистичного спектра.

Конференція складатиметься з трьох тематичних панелей:

«Діти в центрі відновлення: якою буде ціна бездіяльності?» – про наслідки відкладання рішень для дітей, суспільства та майбутнього країни.

«Не лише травма: що захищає розвиток дитини в умовах тривалої війни» – про захисні фактори, середовище та практики, що допомагають дітям розвиватися попри тривалий вплив війни.

«Як зробити шкоду дитинству видимою і домогтися відповідальності?» – про права дітей, етичне документування досвіду війни та комунікацію без додаткової шкоди.

За підсумками конференції Gen.Hope разом із професійною спільнотою доопрацює рамковий документ «Спільні принципи та практичні рекомендації щодо підтримки дітей в умовах війни». Він має стати практичним орієнтиром для розробки програм підтримки, підготовки фахівців, побудови маршрутів допомоги та системних рішень.

«Війна впливає не лише на психічне здоров’я дітей. Вона змінює середовище, у якому вони ростуть, навчаються, будують стосунки й уявляють своє майбутнє. Тому наша відповідь не може обмежуватися допомогою після травматичних подій. Ми маємо розуміти, що захищає розвиток дитини під час тривалої війни, і будувати ці умови вже зараз», – говорить Оксана Лебедєва, засновниця Gen.Ukrainian та Gen.Hope.

Запрошуємо до розмови про те, як захистити дитинство в часи війни та криз.

Конференція буде корисною психологам і психіатрам, освітянам, соціальним працівникам, дослідникам і правозахисникам, а також представникам державних інституцій та громадських організацій, які працюють із дітьми або формують рішення у сфері їхньої підтримки.

Захист розвитку дітей під час війни – це не питання, яке можна відкласти до її завершення. Рішення, які ми створюємо сьогодні, визначають, якими будуть можливості цього покоління жити, навчатися, будувати стосунки та планувати власне майбутнє.

Партнери

Міністерство охорони здоров’я України, Центр громадського здоров’я МОЗ України, Міністерство молоді та спорту України, Міністерство внутрішніх справ України та Київська школа економіки (KSE).