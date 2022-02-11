Интернет в Украине подорожает на 30% в 2022 году. Что заставляет провайдеров поднимать цены

Украинские провайдеры предупредили, что в 2021 году тарифы, как на домашний, так и на мобильный интернет значительно поднимутся. Особенно подорожает проводной интернет — в среднем на 20-30%. Delo.ua выяснило, что подорожание связано не только с инфляцией и введением новых пошлин на оптоволокно, но и с оттоком специалистов, и проблемой доступа к инфраструктуре. Вдобавок, неувязки в законодательстве создают почву для скачков тарифов в будущем.

Украинские провайдеры столкнулись с проблемой оплаты доступа к инфраструктуре, цена которой привязана к уровню минимальной зарплаты.

"Мы начинали с 7 гривен за доступ к одной опоре в 2016 году, сейчас уже — 19,5 гривен. И рост минимальной зарплаты будет и дальше. И это цена одинаковая по всей Украине: в Киеве, Львове, прифронтовой Авдеевке и в селе в Луганской области" Сергей Кушнарев член правления в Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ)

Руководитель WEST Network Виталий Головня уверен, что доступ к инфраструктуре — это проблема №1 для провайдеров. Он объяснил, что операторы напрямую используют большое количество опор, поэтому их цена занимает значительную часть в расходах.

Кроме того, в Украине ввели новые пошлин на оптоволокно. Их называют "защита внутреннего производителя", но на самом деле, как считает Виталий Головня, украинские предприятия не могут удовлетворять спрос рынка, поэтому соответственно цена на кабель будет расти.

Коммерческий директор Volia и Датагруп Святослав Горбань отметил, большинство игроков рынка вынуждены поднимать свои тарифы, чтобы оставаться на плаву в условиях затяжной пандемии.

"Также влияние оказало и повышение размера лицензионных отчислений украинским медиагруппам и правообладателям других каналов. Компанию Volia эти факторы также затронули", — добавил Святослав Горбань.

Учитывая эти факторы, вместе с ускорением инфляции, в 2022 году тарифы на интернет поднимутся на 20-30%, прогнозируют эксперты.

Проблема оттока кадров

В сфере коммуникационных услуг работают специалисты, которые находятся в риске миграции из малых городов в большие, а может даже и за границу. Сергей Кушнарев рассказал, что в настоящее время операторы борются за ценные кадры с зарубежными работодателями, поэтому систематически поднимают зарплаты, что в итоге отображается на тарифах для абонентов.

С ним согласен член парламентского комитета по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко: "Специалистов в этой области с руками и ногами заберут работодатели в Польше, Германии и т.д, где намного выше зарплаты".

Оттягивание принятия закона "о доступе" создает почву для резкого поднятия тарифов в будущем

Интернет провайдеры продолжают ждать, когда Верховная Рада возьмется за принятие законопроекта №2042 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о доступе к инфраструктуре объектов строительства, транспорта, электроэнергетики". Александр Федиенко считает, что если процесс принятия этого законопроекта так и не сдвинется с мертвой точки, то придет время, когда в каждом доме будут отдельно взятые тарифы. Это будет следствие неравного доступа операторов к инфраструктуре.

"Уже такие примеры есть в Киеве и в Днепре. Когда "вход" оператора в дом стоит ему 10 тысяч гривен, и провайдер решает разделить эту сумму среди абонентов конкретного дома. Конечно, для них тарифы могут вырасти на 20%, а может и на 50%. А в соседнем доме пользователи платят меньше, потому что у них "вход" для операторов дешевле", — рассказал член парламентского комитета по вопросам цифровой трансформации.

Кроме того, операторы уверены, что на государственном уровне можно еще проще решить вопрос сохранения тарифов на интернет на одном уровне. Виталий Головня подчеркивает, что если бы снизилась стоимость инфраструктуры для интернет-провайдеров, то не было бы необходимости ежегодно значительно поднимать цены для абонентов.

"Имею в виду цену на доступ к электроопорам, которая сейчас привязана к минимальной заработной плате. Если бы снизили стоимость этого доступа, то операторы могли бы не поднимать тарифы", — объяснил участник рынка.

Почему дорожает мобильный интернет

В компании "Киевстар" отмечают, что постепенное изменение стоимости мобильной связи – это тенденция, вызванная объективными причинами на рынке. Речь идет о росте инвестиций в развитие инфраструктуры, увеличении спроса у абонентов на мобильный интернет, поднятии цен на электроэнергию и другие факторы.

Выяснилось, что в связи с девальвацией гривни средний чек на абонента (ARPU) в Украине только уменьшается, поэтому операторы должны поднимать свои тарифы, чтобы не потерпеть убытки.

"Если проследить динамику смены ARPU, то ежегодно этот показатель изменяется примерно на 10-12 грн. Средний чек сейчас составляет всего 86 грн, или 3$. Для сравнения, 10 лет назад этот показатель был больше – 5,2$", — рассказали в "Киевстар".

В компании Vodafone подчеркнули, что ARPU в Украине один из самых низких в мире. При этом операторы продолжают инвестировать в сеть.

"На сегодняшний день Vodafone инвестировал в общей сложности 40 млрд гривен в инфраструктуру скоростного мобильного интернета. В этом году мы не останавливаем темп строительства сети, ведь до конца года должны обеспечить 90% населения Украины скоростным мобильным интернетом. При этом у компании есть правило – менять ценник в тарифе не чаще раза в год", — добавили в Vodafone.

В целом, что касается мобильного интернета, то здесь основные факторы роста тарифов – цены на электроэнергию, инфляция и, конечно улучшение качества услуг, подытожили операторы.