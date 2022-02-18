Меtа выбыла из топ-10 самых дорогих компаний в мире

Акции компании Meta потеряли в стоимости почти 40%, в результате сократилась и ее капитализация. Учитывая это, она выбыла из первой десятки рейтинга самых дорогих компаний мира.

Как сообщает агентство Bloomberg, стоимость материнской компании Facebook в четверг составила 565 миллиардов долларов — это опустило ее на 11 место. Еще в сентябре 2021 года Meta была шестой по величине компанией в мире с оценкой более 1 триллиона долларов — это стало пиком бренда. С тех пор он потерял более 500 миллиардов.

Рейтинг

Причиной последнего падения стоимости акций стал отчет о стагнации роста пользователей, что негативно влияет на доходы компании. В результат сейчас ее стоимость на 46% ниже, чем в сентябре 2021 года.

Это связано с тем, что инвесторов разочаровывают финансовые показатели, которые оказались намного ниже ожидаемых.

Такое положение дел привело к тому, что глава Meta Марк Цукерберг в рейтинге самых богатых людей, по версии Bloomberg, опустился на 13-е место, потеряв 46,7 миллиарда долларов. Его состояние сейчас оценивается в 78,8 миллиарда долларов.

Напомним, Meta Platforms, ранее известная как Facebook, 3 февраля 2022 года пережила худший день на фондовом рынке после того, как сообщила о резком снижении прибыли и стагнации числа пользователей, а также дала расплывчатую оценку перспектив компании, в то время как она вкладывает значительные средства в дополненную и виртуальная реальность. Акции компании подешевели более чем на 26%, потеряв рыночную стоимость почти на 240 миллиардов долларов.

Неудачей завершилась и попытка запустить собственную криптовалюту Diem. В 2022 году компания продала этот проект банку Silvergate.