Цукерберг выбыл из ТОП-10 самых богатых людей мира

Исторический обвал акций Meta на этой неделе уменьшил личное состояние основателя и CEO Facebook Марка Цукерберга на 29 миллиардов долларов. Теперь Цукерберг находится на двенадцатом месте в списке миллиардеров Forbes.

Об этом пишет Reuters.

Meta Platforms, ранее известная как Facebook, 3 февраля пережила худший день на фондовом рынке после того, как сообщила о редком снижении прибыли и стагнации числа пользователей, а также дала расплывчатую оценку перспектив компании, в то время как она вкладывает значительные средства в дополненную и виртуальная реальность.

Как сообщалось, акции компании подешевели более чем на 26%, потеряв рыночную стоимость почти на 240 миллиардов долларов.

37-летний Цукерберг владеет более 398 миллионами акций Meta, или 14,2% компании, согласно заявлению Комиссии по ценным бумагам США.

По данным Forbes, падение акций привело к уменьшению состояния основателя и главного исполнительного директора Цукерберга до $85 млрд. За один день Цукерберг потерял 25,07% своего состояния (28,7 миллиарда долларов).

По данным Forbes, теперь Цукерберг находится на двенадцатом месте в списке миллиардеров Forbes в реальном времени, уступая индийским бизнес-магнатам Мукешу Амбани и Гаутаму Адани.

Генеральный директор Tesla Илон Маск возглавляет список с большим отрывом.

В то же время сокращение состояния Цукерберга приблизилось, но не побило рекорд однодневных потерь основателя Tesla Илона Маска. В ноябре 2021 года тот объявил о продаже 10% акций Tesla, после чего состояние Маска сократилось на $35 млрд.