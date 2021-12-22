Невакцинированным работникам компании Intel придется уйти в неоплачиваемый отпуск

Американский производитель электронных устройств и комплектующих для компьютеров Intel поставил жесткое условие сотрудникам, которые не вакцинируются от коронавируса. Об этом сообщает The Oregonian.

В распоряжение издания попала служебная записка директора по кадрам компании Intel Кристи Памбианки. В ней говорится, что крайний срок вакцинации 4 января. Те сотрудники, которые не могут делать прививки от коронавируса по религиозным или медицинским причинам, должны проходить еженедельное тестирование, даже если работают удаленно.

Intel рассмотрит запросы сотрудников на освобождение до 15 марта. Памбианки сказал, что сотрудники, не получившие льготы, начнут неоплачиваемый отпуск 4 апреля на срок не менее трех месяцев, но "увольнений не будет".

"Мы станем оценивать варианты в течение первого квартала 2022 года", — написала директор по кадрам. Она добавила, что компания продолжит предоставлять медицинские льготы непривитым сотрудникам, находящимся в отпуске.

Компания Intel приняла решение о вакцинации от Covid-19 после требования администрации президента США Джозефа Байдена об иммунизации сотрудников организаций, где работает более 100 человек. При этом Федеральный суд в Джорджии уже сделал вывод о неконституционности такого распоряжения американского правительства.

В Украине обязательная вакцинация от коронавируса также вызывает много споров. Министерство здравоохранения издало приказ, которым сотрудники учреждений образования и органов исполнительной власти, не привившиеся против Covid-19, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Затем в Минздраве изменили список профессий, для которых вакцинация обязательна. Новый расширенный список касается работников ряда заводов, НИИ, сотрудников компаний "Укрзализныця", "Укрпочта" и других предприятий. Сотрудники этих учреждений, которые откажутся прививаться, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.