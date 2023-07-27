Олександр Кацуба: Діджиталізація - найкоротший шлях забезпечити довіру між бізнесом і державою

Спроби побудувати ефективну комунікацію між бізнесом і державою - це дуже своєчасний потрібний процес, але наразі між державними органами та підприємцями все ще є недовіра. Це можна подолати тільки відкритою комунікацією з двох сторін. Механізмом, який може побудувати цю прозору взаємодію, є діджиталізація.

Про це у статті для УНН пише підприємець, експерт з енергетики, власник компанії "АЛЬФА ГАЗ" Олександр Кацуба.

Головне, що всі роки незалежності викликало скепсис підприємців до державної системи, – невідомість і непередбачуваність правил, пише підприємець. Постійна зміна правил гри - чи не єдина стабільність у відносинах “бізнес – держава”. Бізнес не має страждати від зловживань податкової чи силовиків, він має працювати. Витрати на юристів та бухгалтерів зависокі, бо постійно треба підлаштовуватись під новації, про які ніхто не просив і які не несуть жодної користі. А що треба з боку бізнесу? Дуже просто – дотримуватися тих саме принципів, яких ми як спільнота вимагаємо від держави. З боку бізнесу теж необхідна прозорість і готовність грати з державою “у відкриту”.

"Саме діджиталізація може забезпечити таку прозору і зрозумілу взаємодію. Технічно нескладно як отримувати відомості про роботу бізнесу, так і прозоро й автоматично платити податки та виконувати інші зобов'язання перед державою. Потрібна лише політична воля і взаємна довіра, щоб розпочати цей процес. І швидко досягти необхідного результату. Такі кроки назустріч дозволять зробити країну інвестиційно привабливою по-справжньому", - резюмує Кацуба.