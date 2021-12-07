Pinterest купил белорусский стартап Vochi, в который инвестировали украинцы

Популярный американский фото-сервис Pinterest купил белорусский стартап Vochi. При этом финансовые условия сделки не разглашаются, сообщила пресс-служба Pinteres.

Vochi — приложение для создания и редактирования видео, ориентированного на демократизацию инструментов качества для авторов.

Приложение Vochi дает создателям возможность мгновенно применять высококачественные эффекты, основанные на компьютерном зрении, к объектам в видео.

"Мы рады работать с талантливой командой Vochi, чтобы предоставить больше инструментов для создания видео и качественного контента нашим более чем 400 миллионам пиннеров по всему миру", — сказал генеральный директор и соучредитель Vochi Илья Лесун.

Vochi пока будет доступно как отдельное приложение, команда остается работать в европейском офисе.

Ранее в его разработку инвестировали украинские фонды Flyer One Ventures и TA Ventures. В мае 2020 года Flyer One Ventures стала лид-инвестором в seed-раунде стартапа за $1,5 млн. Позже, в июле 2021 года, в компанию инвестировал фонд Виктории Тигипко TA Ventures.

В целом стартап получил $4,2 млн инвестиций. После того, как Pinterest купил Vochi, оба украинских фонда сделали экзит.

Ранее сообщалось, что технологическая компания PayPal за $40 млрд хочет купить социальную сеть Pinterest, но PayPal опровергла информацию.

Акции Paypal после заявления упали на 11,5%, а Pinterest, наоборот, выросли на 4,5%.