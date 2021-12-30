Реакции и перевод сообщений: в Telegram появились новые функции

В мессенджер Telegram добавили новые функции: реакции на сообщения, анонсированный ранее скрытый текст, перевод сообщений и QR-коды с узорами. Об этом сообщается в блоге компании.

Теперь некоторые из эмодзи можно использовать в виде реакций на сообщение. Таким образом собеседник может быстро высказать свое мнение, не отправляя лишних сообщений.

Чтобы отправить быструю реакцию, нужно дважды нажать на сообщение. Для выбора какого-то определенного эмодзи в качестве реакции нужно нажать на сообщение один раз (для iOS: зажать его пальцем).

"В личных чатах реакции всегда включены. В группах и каналах администраторы могут выбрать, разрешить ли реакции и какие именно эмодзи будут доступны в чате. Например, можно включить только один эмодзи для отметок "Мне нравится", — уточнили в Telegram.

Ранее разработчики Telegram сообщили, что они тестируют и собираются добавить в мессенджер функцию, защищающую пользователей от спойлеров. В 12-м обновлении мессенджера эта функция уже доступна.

Чтобы воспользоваться ею, нужно выделить часть набранного сообщения и применить форматирование "Скрытый". Скрытый текст не показывается ни в сообщениях, ни в списке чатов и оповещениях. Чтобы прочитать скрытое сообщение, нужно нажать на текст.

В Telegram стала доступна функция "перевод сообщений".

"Telegram используют более 500 миллионов людей со всего мира, в том числе для общения в публичных группах и получения новостей из каналов на самых разных языках. Теперь вы можете прямо в приложении перевести на свой язык любое сообщение", — отметили в компании.

Включить эту функцию можно в разделе "Настройки > Язык". Чтобы перевести сообщение, нужно нажать на него (для iOS: зажать пальцем) и выбрать "Перевести".

Пользователи также смогут создавать QR-код с разным дизайном. Они нужны для быстрого перехода на профиль, канал или бот. Для создания QR-кода нужно нажать на иконку рядом с публичной ссылкой в профиле пользователя или чате и выбрать подходящий дизайн.

Напомним, в Telegram появилась платная функция, которая позволит отключать официальные рекламные объявления. По словам основателя мессенджера Павла Дурова, авторы Telegram-каналов предлагали добавить функцию, позволяющую выключить рекламные объявления в определенном канале.