Страны ЮНЕСКО договорились об этическом использовании искусственного интеллекта

26 ноября 2021 года 193 государства-члена ЮНЕСКО приняли документ, который определяет общие ценности и принципы, необходимые для обеспечения безопасного развития и использования искусственного интеллекта.

Как сообщает пресс-служба ООН (Организация объединенных наций – Delo.ua), правительства стран используют искусственный интеллект при принятии решений или в борьбе с проблемами голода и изменения климата.

При этом, в ЮНЕСКО предупреждают, что использование этой технологии может иметь непредсказуемые последствия. Среди основных вопросов, которые были обсуждены, одним из самых актуальных является право на конфиденциальность.

"Мы наблюдаем проявления предубеждений на гендерной и этнической почве, а также нарушения неприкосновенности частной жизни и свобод, опасность массовой слежки и злоупотребление технологией искусственного интеллекта правоохранительными органами. Вплоть до недавнего времени не существовало универсальных стандартов, способных ограничить подобные злоупотребления", – говорится в заявлении ЮНЕСКО.

Соглашение между государствами является документом, "направленным на создание правовой инфраструктуры для обеспечения этического развития технологии искусственного интеллекта".

В ЮНЕСКО отмечают, что участники соглашения должны использовать искусственный интеллект как инструмент в борьбе с изменением климата и социальными катаклизмами.

Кроме этого, в ООН составили перечень сфер, где, в частности, используют искусственный интеллект.

По информации ЮНЕСКО, в 2022 году добавленная стоимость от применения ИИ может составить почти 4 трлн долларов США.

К 2030 году ожидается наибольший экономический рост в Китае и Северной Америке, на долю которых придется 70% глобального экономического воздействия ИИ.

Напомним, компания Alphabet создала компанию Isomorphic Laboratories, которая будет использовать искусственный интеллект для поиска новых видов лекарств.

Ранее сообщалось, что корпорация Google использует для разработки следующего поколения чипов машинное обучение.