В работе Telegram снова произошел сбой

В работе мессенджера Telegram 17 января после 16:00 был зафиксирован сбой. При этом, как свидетельствуют данные сервиса Downdetector, к 18:00 эта проблема сошла на нет.

Как отмечается на соответствующей странице ресурса, 46% заявивших о проблеме жаловались на то, что не работает мобильное приложение, 35% отмечали проблемы с подключением сервера, а 19% - с отправкой сообщений.

Больше всего на проблемы жаловались пользователи Киева, Санкт-Петербурга, Москвы и Ташкента, в меньшей степени - Харькова, Днепра, Минска, Варшавы, Краснодара и Екатеринбурга.

Кроме того, в России в понедельник фиксируются серьёзные проблемы с соцсетью Instagram. Украину же они затронули слабо, главным образом в Киеве. 59% пользователей в ходе этого сбоя жалуются на работу приложения, 31% - веб-сайта, а 10% - на проблемы с профилем.

Также к вечеру в крупных городах России, а также в Киеве стали наблюдаться некоторые проблемы с доступом к Facebook. Две трети юзеров жалуются на сам сайт, 20% - на приложение, а 13% - на подключение сервера. Похожая картина наблюдается и с мессенджером WhatsApp, однако он сбоит только в России.

Напомним, что в прошлом году украинцы неоднократно массово жаловались на проблемы с работой Telegram, в том числе в декабре.

При этом несравнимо больший эффект для пользователей соцсетей по всему миру возымел масштабный сбой в Facebook, Instagram и WhatsApp 4 октября. Telegram же от него лишь выиграл: в этот мессенджер за последующие сутки пришло рекордное число новых пользователей в 70 млн.