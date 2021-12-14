В WhatsApp появилась новая функция контроля голосовых сообщений

В мессенджер WhatsApp добавили функцию предварительного прослушивания голосовых сообщений. Об этом сообщает Theverge.

Служба обмена сообщениями, принадлежащая компании Meta, заявила, что эту функцию постепенно внедряли в мессенджер в течение последних недель. Теперь она доступна на всех платформах, включая iOS, Android, сеть Интернет и настольные компьютеры.

В WhatsApp рассказали, что для предварительного прослушивания голосовых сообщений необходимо сделать несколько кликов:

1. Открыть индивидуальный или групповой чат;

2. Нажать и удерживать микрофон, затем сдвинуть вверх, чтобы заблокировать запись в режиме громкой связи;

3. Записать сообщение;

4. По завершении нажать "стоп";

5. Нажать "играть", чтобы послушать запись;

6. Нажать на "мусорное ведро", чтобы удалить голосовое сообщение, или выбрать кнопку "отправить".

They’re not mistakes, they’re rehearsals. Now you can preview your voice messages before you hit send. pic.twitter.com/ohnEVrGTvD — WhatsApp (@WhatsApp) December 14, 2021

Аудиопревью - это часть ряда новых обновлений, которые либо были выпущены, либо, как сообщается, разрабатываются для функции голосовых сообщений WhatsApp.

Ранее в 2021 году в мессенджер добавили возможность регулировать скорость воспроизведения голосовых заметок во время прослушивания.

WhatsApp готовит ряд других функций. В сентябре в WhatsApp подтвердили, что разрабатывается новая функция транскрипции голоса, которая однажды позволит читать транскрипцию голосового сообщения, а не слушать его.

В WhatsApp уже появился новый вариант исчезающих сообщений. Функция позволяет настроить, через какое время будут исчезать сообщения.

Кроме того, мессенджер WhatsApp добавит новую функцию, которая позволит проводить криптовалютные транзакции. Это стало возможным благодаря интеграции криптовалютного кошелька Novi.

Фото: Depositphotos