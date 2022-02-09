Warner Music Group заработала миллиард долларов на стриминге за три месяца

Крупнейшая в мире звукозаписывающая компания Warner Music Group за четвертый квартал 2021 года заработала миллиард долларов на стриминге известных исполнителей, включая Ed Sheeran, Coldplay, Dua Lipa и Silk Sonic.

Об этом сообщает профильное издание Musicbusiness.

В целом квартальная выручка компании достигла 1,386 миллиарда долларов. Последний финансовый отчет показал, что WMG ежеквартально увеличивает свои доходы от записанной музыки, включая стриминговые, цифровые и физические продажи, а также дополнительный доход.

За первый финансовый квартал 2022 года показатель вырос на 19,4% в годовом исчислении.

Общая выручка Warner Music Group достигла 1,614 миллиарда долларов в четвертом календарном квартале 2021 года, увеличившись на 21% в годовом исчислении с 1,335 миллиарда долларов в октябре-декабре 2020 года.

Разбивка данных о доходах WMG от записанной музыки за четвертый календарный квартал 2021 года показывает, что 836 миллионов долларов поступило от потоковой передачи, что на 20,8% больше, чем в предыдущем году.

Цифровая выручка (включая потоковую передачу и загрузку) выросла на 19,7% - с 727 миллионов ​​долларов за квартал до 870 миллионов долларов за три последние месяцы 2021 года.

В целом рост доходов компании обусловлен увеличением выручки по всем направлениям WCM, включая стриминг, синхронизацию, производительность и механические доходы.

"Достижение рекордного уровня за 18 лет работы в качестве самостоятельной компании является доказательством того, что мы стали очень сильными. В то же время у нас никогда не было столько возможностей", — сказал генеральный директор Warner Music Group Стив Купер.

Ранее сообщалось, что музыкальная издательская компания Warner Chappell Music (дочерняя структура WMG) приобрела у наследников Дэвида Боуи глобальные права на публикацию музыки из каталога певца.