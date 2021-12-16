Аэропорт "Львов" из-за густого тумана отменяет и задерживает авиарейсы

Сегодня, 16 декабря, международный аэропорт "Львов" имени Данилы Галицкого задерживает и отменяет авиарейсы из-за густого тумана.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба аэропорта.

В частности, рейс авиакомпании Ryanair 3121 Львов – Краков приземлился в "Борисполе".

Рейс RYR3279 Львов – Рига отменен. Пассажиры, прибывшие в "Борисполь" из Риги, будут доставлены автобусом во Львов.

Авиарейс рейс 3448 Марса – Алам – Львов полетел на запасной в "Борисполь".

Рейсы авиакомпании Wind Rose Киев – Львов; Львов – Киев 161/162 будут объединены рейсами 163/164, для их перевозки авиакомпания привлечет больший самолет – Airbus 321.

Планируемый вылет во Львов – в 16:45, а вылет из Львова в Киев в 17:35.

Отменены также рейсы LOT765/766 Варшава – Львов и Львов – Варшава.

Ранее сообщалось, что в марте 2022 года ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair начнет выполнять полеты из Львова в Нюрнберг.

Ryanair анонсировал запуск в 2022 году также двух новых маршрутов из киевского аэропорта "Борисполь": в шведский Стокгольм, а также на греческий остров Керкира (Корфу).