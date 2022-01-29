По состоянию на 29 января, автомобили фантомы в автоматическом режиме зафиксировали 4 тысячи 212 нарушений скоростного режима на дорогах.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель начальника Патрульной полиции Алексей Белошицкий.

По его словам, по всем нарушениям вынесены соответствующие постановления.

"И как бы распространителям фейков не хотелось, но все четыре фантома в строю", – написал Белошицкий.

Напомним, автомобили-фантомы, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения (ПДД), появились на украинских дорогах 25 января этого года.

Эти автомобили без опознавательных знаков фиксируют нарушения скоростного режима в обоих направлениях дорожного движения и затем передают информацию о нарушениях.

В результате водители, превышающие скорость, будут оштрафованы.

При этом, "фантомы" не останавливают автомобили, водители которых превысили скорость, а выполняют функцию передвижных комплексов по автоматической фиксации нарушений ПДД.

Ранее сообщалось, что с 25 ноября на украинских дорогах заработали 90 новых камер автофиксации нарушений правил дорожного движения.