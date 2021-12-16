Azur Air Ukraine открыла авиарейсы из Запорожья в Египет

Ночью 16 декабря авиакомпания Azur Air Ukraine открыла полеты из Запорожья в город Марса Алам (Египет).

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба КП "Международный аэропорт Запорожье".

Еженедельные рейсы на египетский курорт будут выполняться по субботам и будут продолжаться в течение всей зимней навигации.

На сегодняшний день авиакомпания Azur Air Ukraine выполняет полеты из пяти городов Украины по восьми популярнейшим туристическим направлениям.

По информации авиакомпании, в декабре 2021 года Azur Air Ukraine планирует получить широкофюзеляжное дальнемагистральное воздушное судно Boeing 777-300, крупнейшее во флоте авиакомпаний Украины.

Воздушное судно Boeing 777-300 планируется использовать для чартерных программ туроператора "АНЕКС Тур Украина" в изысканных местах отдыха, в том числе Доминикане и мексиканском Канкуне.

В настоящее время флот авиакомпании насчитывает 10 самолетов (три Boeing 757-300, 3 Boeing 767-300 и 4 Boeing 737-800).

Ранее сообщалось, что новая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines, которая выбрала в качестве основного самолета разработанный "Антоновым" Ан-148, получила сертификат эксплуатанта и лицензию от Госавиаслужбы Украины.

21 декабря новая Air Ocean Airlines начинает прямые рейсы между Киевом и Ивано-Франковском.