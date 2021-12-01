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Имущество порта "Ольвия" передали в концессию до 2046 года
1 декабря 2021 года имущество госпредприятия “Стивидорная компания "Ольвия" и соответствующее имущество ГП “Администрация морских портов Украины” передано в концессию QTerminals Olvia на 35 лет.
Как заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, в порт "Ольвия" будет инвестировано 3,4 млрд грн.
"Почти половина этих денег будет направлена на строительство порта уже в ближайшие 3,5 года. Соглашением предусмотрено сохранение рабочих мест для работников предприятия сроком на шесть лет. Также остается требование о максимальном привлечении для работы в порту украинских граждан", – заявил Кубраков.
Кроме того, по меньшей мере, 80 млн грн будет инвестировано в инфраструктуру Николаева.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"На деньги инвестора планируется строительство нового тоннеля под железной дорогой в Корабельном районе", – отметил министр.
Начиная со 2 декабря 2021 года QTerminals Olvia начнет управлять портовыми активами, переданными в концессию.
QTerminals является ведущим международным оператором портов и терминалов, предоставляющим услуги по обработке контейнеров, навалочных и генеральных грузов, RORO, скота, услуги офшорной поставки, а также круизной перевозки.
QTerminals также распространяет свои услуги в порту "Хамад", флагманском порту QTerminals в Катаре и QTerminals Antalya в Турции. QTerminals Olvia представляет третий портовый актив Группы QTerminals с момента основания.
Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет Украины разрешил передачу имущественного комплекса госпредприятия "Стивидорная компания "Ольвия" в концессию компании QTerminals.
Компания QTerminals победила в конкурсе на концессию порта "Ольвия" в январе 2020 года.
Порт передали в концессию в августе 2020 года. "Ольвия" вошла в число госпредприятий, на которых реализуются пилотные проекты концессии.