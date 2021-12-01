Имущество порта "Ольвия" передали в концессию до 2046 года

1 декабря 2021 года имущество госпредприятия “Стивидорная компания "Ольвия" и соответствующее имущество ГП “Администрация морских портов Украины” передано в концессию QTerminals Olvia на 35 лет.

Как заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, в порт "Ольвия" будет инвестировано 3,4 млрд грн.

"Почти половина этих денег будет направлена на строительство порта уже в ближайшие 3,5 года. Соглашением предусмотрено сохранение рабочих мест для работников предприятия сроком на шесть лет. Также остается требование о максимальном привлечении для работы в порту украинских граждан", – заявил Кубраков.

Кроме того, по меньшей мере, 80 млн грн будет инвестировано в инфраструктуру Николаева.

"На деньги инвестора планируется строительство нового тоннеля под железной дорогой в Корабельном районе", – отметил министр.

Начиная со 2 декабря 2021 года QTerminals Olvia начнет управлять портовыми активами, переданными в концессию.

QTerminals является ведущим международным оператором портов и терминалов, предоставляющим услуги по обработке контейнеров, навалочных и генеральных грузов, RORO, скота, услуги офшорной поставки, а также круизной перевозки.

QTerminals также распространяет свои услуги в порту "Хамад", флагманском порту QTerminals в Катаре и QTerminals Antalya в Турции. QTerminals Olvia представляет третий портовый актив Группы QTerminals с момента основания.

Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет Украины разрешил передачу имущественного комплекса госпредприятия "Стивидорная компания "Ольвия" в концессию компании QTerminals.

Компания QTerminals победила в конкурсе на концессию порта "Ольвия" в январе 2020 года.

Порт передали в концессию в августе 2020 года. "Ольвия" вошла в число госпредприятий, на которых реализуются пилотные проекты концессии.