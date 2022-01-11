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Порт "Ольвия" установил абсолютный рекорд по грузопереработке в 2021 году
По итогам работы 12 месяцев 2021 года установлен новый абсолютный рекорд по перевалке грузов в специализированном морском порту "Ольвия". Портовые операторы перегрузили 5,15 миллиона тонн грузов (+31,6%), что на 1,24 миллиона тонн превышает аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщила пресс-служба Администрации морских портов Украины (АМПУ).
Основным драйвером грузопереработки в "Ольвии" был агросектор. В целом за 2021 год в порту обработали 2,87 миллиона тонн (+57,1%) зерновых грузов.
Второй по объемам грузопереработки стала перевалка строительных грузов – 1,08 млн тонн (+42,7%). Тройку лидеров среди грузов в статистике за 2021 год закрывает металлопрокат – 553,9 тысячи тонн (+74,8%).Подписывайтесь на наш Telegram канал
Относительно распределения грузооборота среди операторов "Ольвии", то он выглядит следующим образом:
- ООО "ЕВТ Грейн" – 3,23 миллиона тонн;
- ГП "Стивидорная компания "Ольвия" – 1,65 миллиона тонн;
- ООО "Кютерминалз Ольвия" – 265,02 тысячи тонн.
Напомним, в декабре 2021 года имущество госпредприятия “Стивидорная компания "Ольвия" и соответствующее имущество АМПУ передали в концессию QTerminals Olvia на 35 лет.
"Ольвия" стала вторым портом в Украине, который передали в концессию. Компания QTerminals победила в конкурсе на концессию порта "Ольвия" в январе 2020 года.
В Украине порты передают в концессию согласно закону о концессии. Документ предусматривает урегулирование условий передачи государственного и коммунального имущества в коммунальную собственность.